Donne maltrattate, casi in aumento 

Aumentano le richieste di aiuto al Centro antiviolenza “Feminas” del Medio Campidano, con sede a Sanluri, dove le domande sono passate da 20 nel 2021 a 70 nel 2023. I numeri di quest’anno verranno ufficializzati a gennaio, il sommerso resta elevato. Al momento si sa che sono sempre più le donne che hanno riposto fiducia nell’esperienza e nella competenza delle operatrici del Centro che hanno dato importanza alla sensibilizzazione tramite incontri nei 28 Comuni, in collaborazione col personale delle Compagnie dei carabinieri di Sanluri e Villacidro.

L’identikit

Il centro interdistrettuale, dal 2021 affidato alla gestione del Plus Marmilla, con uno sportello anche a San Gavino, offre aiuto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interviene anche dopo una segnalazione di altri servizi, come il pronto soccorso, le forze dell’ordine o i servizi sociali. «Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin – dice la responsabile del centro, Benedetta Santilli – la richiesta più frequente è “aiutatemi a capire se quello che mi accade è davvero grave”. E gli accessi spesso provengono dai familiari, amici e conoscenti, preoccupati dai racconti delle vittime. Segno di una maggiore presa di coscienza e consapevolezza che si parte da forme di stalking per arrivare alla tragedia. Mamme e amiche riconoscono nella relazione dei loro cari, un rapporto simile a quello descritto da Giulia negli audio whatsapp». Per quanto riguarda l’età, solitamente il maggior numero di chiamate arriva da donne tra i 31 e i 50 anni, scende tra i 51 e i 65, sono poche tra le under 31, nessun caso oltre i 66 anni. Età che solo in parte corrisponde agli autori di violenza: prevalgono uomini tra i 30 e i 65 anni, pochi tra i 66 e i 75, nessun minorenne. Quasi tutti italiani, disoccupati e lavoratori dipendenti, tre stranieri. I reati più diffusi sono la violenza fisica, psicologica, economica e lo stalking. Otto i casi di violenza sessuale.

Il sostegno

«I nostri numeri – sostiene Santilli – continueranno a crescere, ma anche i progetti, due già pronti: il reddito di libertà, fondi della Regione per un sussidio economico gestito dall’Inps. Mette a disposizione 400 euro al mese al massimo per un anno, può arrivare a 43mila euro se rivolto alle mamme, con figli minori, senza casa senza lavoro. Altra misura è il Pronto intervento sociale, fondi statali, partirà a gennaio, con un numero verde attivo giorno e notte. L’obiettivo è fornire ai cittadini risposte efficaci ed adeguate, in contesti e situazioni di urgenza, dove anche le donne vittime di violenza si sono ritagliate il loro spazio». Altra iniziativa potrebbe essere l’ampliamento dei servizi. «L’aumento dei casi di violenza nel territorio – dice l’assessora ai servizi sociali, Pamela Tonin – e la loro richiesta di aiuto, ha spinto la Giunta a cercare soluzioni. Uno imminente è il contributo concesso della Regione di 30mila euro per soddisfare le necessità che emergono giorno dopo giorno».

