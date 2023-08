Donne in salvo nel castello errante 

All’inizio fu il telaio, poi la scuola e la casa condivisa, ora a Villacidro sta per nascere un centro residenziale per donne anziane. Si tratta dell’ennesimo frutto germogliato dalla mente mai in vacanza di Veronica Usula, artista poliedrica, visionaria e fondatrice dell’Ecole de Madame Foile, il progetto di condivisione tra donne che vivono forme di disagio psichico di una scuola di arte tessile come strumento terapeutico e di inclusione lavorativa.

L’intuizione

La nuova sistemazione offrirà cinque posti letto per donne over 65, alloggiate in piccoli appartamenti e che potranno contare sul sostegno di altrettante donne più giovani, il «gruppo convivenza», che hanno concluso il percorso all’Ecole e sono pronte a sperimentare la loro riconquistata autonomia. A fare da cornice a questo progetto, che affonda le sue radici nell’idea di solidarietà al femminile, una casa presa in affitto, con due appartamenti e subito ribattezzata, nello stile dell’Ecole, “Il castello errante”. Palesi i riferimenti al romanzo di Diana Wynne Jones e al film d’animazione di Hayao Miyazaki, dove quasi tutti i personaggi, e persino il castello, si rivelano diversamente dalla loro apparenza iniziale. Attraverso i legami di affetto e le amicizie che si sviluppano durante la narrazione emerge tra i protagonisti e si afferma il coraggio di superare le proprie insicurezze e di affrontare il mondo, difendendo le persone a cui tengono. «Solidarietà femminile, arte e pace: sono questi i concetti attorno ai quali svilupperemo la nostra nuova esperienza. La formula è quella della residenza comunitaria (legge regionale 23/2005): le over 65 saranno assistite e condivideranno la cucina e i pasti con le donne del gruppo convivenza» spiega Veronica Usula, che vuole mantenere un po’ di riserbo sull’ubicazione della casa: l'effetto sorpresa svanirà all’inaugurazione del castello errante, già fissata per il 18 novembre.

Il progetto

«Sotto questi appartamenti, al piano terra, dove c’era un tempo uno spazio adibito a negozio, prenderà forma il museo “vivente” di arte tessile contemporanea – anticipa Usula – dove lavoreranno le donne del gruppo appartamento, tutte tessitrici». Poco prima di Ferragosto, con un post sui social, l’Ecole aveva lanciato un appello per reperire materiale utile all’allestimento del castello: «C’è stata una gara di solidarietà: in due giorni abbiamo trovato quasi tutto ciò di cui avevamo bisogno. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato così il loro sostegno al nostro castello, da tutta Italia. Ci sono anche due madrine, del territorio, che hanno adottato il nostro progetto e hanno aperto una raccolta fondi per l’acquisto di un frigorifero e una lavatrice nuovi. A oggi mancherebbe solo un lettino singolo a castello, difficile da trovare». Un castello tutt’altro che in aria: tutto il progetto è economicamente sostenibile, senza iniezione di risorse da parte di enti pubblici: ogni ospite mette a disposizione la sua quota necessaria per il pagamento dell’affitto e delle spese di convivenza.

