Donne in rinascita a “Caffè Corretto” 

Oggi su Radiolina, dalle 8.30 alle 10, torna l'appuntamento con il “Caffè Corretto”. Conduce la puntata Veronica Fadda. Al centro della mattinata alcuni progetti creativi e solidali, rigorosamente made in Sardinia, ideati dalle donne per le donne. Ecco Consuelo Todde, artigiana cagliaritana che crea gioielli unici e accessori per ogni donna che cerca una rinascita. Anna Pitzalis, creativa e event manager di Orroli, insegna il mestiere dell'ago e filo a donne di tutte le età che desiderano una seconda opportunità, un nuovo inizio.