Donne in marcia per la prevenzione dei tumori ovarici  

Una lunga camminata di 4 chilometri con oltre 200 partecipanti per sottolineare l’importanza della promozione della salute e della prevenzione dei tumori con una diagnosi precoce. Così ha avuto una grande successo la passeggiata “Insieme si vince” organizzata dall’associazione “Insieme si può”.

La presidente dell’associazione Giusy Atzori dimostra grande coraggio e capacità di condivisione: «Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, sostenendo la ricerca scientifica e regalando un sorriso ad Alice, una bambina affetta da una malattia rara, che necessita di cure costose. La nostra comunità si è unita in una serata di sensibilizzazione contro una neoplasia subdola quale il tumore ovarico e altre malattie rare. Questo tumore è molto difficile da diagnosticare in fase precoce e per questo motivo è importante sottoporci a regolari programmi per salvaguardare la nostra salute». (g.pit.)

