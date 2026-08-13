Donne in Giunta, c’è chi dice no 

Sei donne hanno declinato l’invito a entrare in Giunta. Il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus, eletto a giugno, aveva subito nominato una mini Giunta con due assessori e detto che avrebbe dovuto valutare per le altre deleghe. In realtà però era a caccia del volto rosa. Operazione fallita.

Ciò che è accaduto non è un mistero. Dal decreto numero 15 emerge come la ricerca alla seconda donna da inserire in Giunta sia finita in un nulla di fatto, i rifiuti sono stati ben sei. Circostanza poi che ha portato al sindaco a nominare assessori Nicola Delogu e Sandro Manca. Il primo si occuperà delle Politiche sociali e dell'innovazione, mentre Sandro Manca gestirà Attività produttive e commercio. «Constatata l’impossibilità di procedere a una nomina femminile e rilevato che il genere femminile era comunque già rappresentato dall'assessora Caria, il Comune ha proceduto con le altre due nomine seguendo l'ordine della maggior cifra individuale conseguita nella consultazione elettorale», si legge nel decreto. Nel banchi della Giunta ci sono poi Matteo Garau e Maria Gabriella Caria.

I no

La prima a rifiutare la carica è stata la consigliera eletta Anna Lisa Garau. «Le motivazioni sono private - spiega - io comunque sto portando avanti il mio ruolo di consigliera comunale». L'invito è stato quindi esteso alle candidate non elette Angela Maria Loi e Claudia Casu. «Fare l'assessora non era nelle mie intenzioni - spiega Casu - In questi mesi poi, visto la mia non elezione, mi sono dedicata allo studio che mi ha permesso di intraprendere una specializzazione. Sarò quindi molto occupata». Figus ha poi tentato la carta delle figure esterne. Ha proposto l'assessorato a Sandra Pili, Valentina Casula e Serena Meli, ma tutte e tre hanno rifiutato.

Le reazioni

Il sindaco Figus: «La quota di genere c'è, nel nostro Comune basta un assessore donna. Io ne avrei volute due, ma tutte quelle che ho contattato, preparate in vari ambiti e professionali, hanno rifiutato. Mi dispiace, ma non potevo più aspettare per la mole di lavoro da portare avanti». Federico Salaris, capogruppo della minoranza: «Per un Comune di oltre 3.000 abitanti, la legge prevede che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40%. La quota non è rispettata. Riteniamo che il rispetto della parità di genere richieda un’istruttoria particolarmente rigorosa. Come minoranza vigileremo affinché i principi di parità siano effettivamente garantiti».

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