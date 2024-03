Donne in festa, scarpette  rosse in piazza 

Nel giorno della festa sulla donna, a Desulo si rinnova l'impegno di un intero vicinato con la piazzetta Tonino Puddu, adornata dalle scarpette rosse contro ogni forma di violenza. In difesa anche delle bambine nelle zone di guerra. A raccontarlo sui social, la promotrice Ketty Sionis, fra l'apprezzamento di diversi paesani: «Sono ormai dieci anni che portiamo avanti questa iniziativa, insieme a mio marito, venendo supportati dalla popolazione. Quest'anno si è rivelato prezioso il contributo dei bambini della scuola materna e degli insegnanti. Tutti hanno fatto la loro parte, chi con un fiore o un addobbo». Non manca la soddisfazione: «Siamo orgogliosi – conclude Sionis – di portare avanti una buona abitudine affinché non ci si dimentichi di un tema così delicato e importante. Lo scorso anno abbiamo dato spazio anche al conflitto in Ucraina, per cui speriamo si possa arrivare presto ad un fine». L’iniziativa è apprezzata dagli amministratori locali.

