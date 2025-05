«Donne, imparate a dire no» La forza di Marianna Aprile 

Marianna Aprile sarà ospite domenica alle 20 a Sanluri Legge insieme alla storica Michela Ponzani. Giornalista, scrittrice, voce radiofonica, volto televisivo, Marianna è uno di quei volti che riconosci subito, anche quando cambia contesto. Sta bene, dice. O meglio, sta bene quando lavora tanto. «Radio, articoli, tv, il libro in uscita,… e poi treni, macchina, aerei, calessi. Non mi fermo mai». Però ammette che questo bene non è totale. «Come cittadina, no. Quello che succede a Gaza mi toglie il sonno. È imperdonabile. E il silenzio, l’immobilismo generale, ci rende complici. Questa colpa ce la porteremo dietro finché campiamo».

Gli esordi

I suoi inizi non sono stati lineari. «Ho iniziato per caso, nel pieno di quell’horror vacui del post laurea che ti fa pensare che non farai nulla nella vita. Avevo lavorato dai 16 anni in libreria, ma lasciai per scrivere la tesi in Antropologia. Poi, da laureata, il buio. Stilai un elenco di indirizzi, iniziai a mandare CV come una matta». A risponderle fu l’editore Giorgio Dell’Arti; nel mentre c’era anche un colloquio per un master a Bologna. Scelse di scrivere per la Vespina, redazione che sfornava contenuti per vari gruppi editoriali. «Feci l’allieva felice. Dal 2000 al 2005 ho imparato tutto là». Arrivano gli anni di Novella 2000 e Oggi. Il passaggio alla televisione è stato un colpo di scena firmato Candida Morvillo, che la mandò al suo posto in una trasmissione. «Quel giorno fui apprezzata e così iniziarono le ospitate. Poi mi provò un autore di “In Onda” e da lì è cambiato tutto. Era il mio battesimo in prima serata».

«La mia bussola»

Svela il suo filo conduttore nelle sue esperienze professionali: «La vergogna, una paura sana, che mi tiene vigile. Cerco sempre di fare cose di cui non mi debba pentire. Ho detto tanti no, grazie a direttori che mi lasciavano essere me stessa. L’ironia, poi, è il modo che ho per prendere distanza da ciò che mi disturba. Senza mancare di rispetto, ma creando un cuscinetto».

«Bambine, sognate»

Nel 2019 ha pubblicato “Il grande inganno”, un libro sull’invisibilità delle donne in politica. Oggi dice che qualcosa è cambiato, eccome. «C’è una donna a Palazzo Chigi e una come capo dell’opposizione. Nel 2019 mai avrei immaginato una cosa del genere in pochi anni. Ma ora che ci sono, manca quello scatto in più per le donne. Eppure, quando ho visto Meloni giurare con la figlia accanto, mi sono emozionata. Quella bambina può sognare, chissà, di diventare premier».

Ah, l’Isola!

Della sua vita privata svela poco. «Non c’è molto da raccontare. Poche storie, tutte lunghe. Non vado a cene e feste, scelgo lavoro, casa, amici. Il mio compagno è sardo, del Sulcis, ma non l'ho scelto per avere una scusa per tornare in Sardegna… giuro!». Ride. Quella Sardegna dei ricordi: «Le prime vacanze da grande, in moto. Cala Sisine, Tavolara, Piscinas… libertà pura. È il mio luogo dell’anima, e adesso c’è pure lui». Il 20 maggio esce il nuovo libro scritto con Luca Telese, cagliaritano: “Materiali resistenti”. «Storie di persone che provano a fare qualcosa, a mettere una pezza dove lo Stato non arriva». E lei, la pezza dove l’ha messa? «Collaboro con Luca Coscioni per la libertà di scelta, con Amnesty ed Emergency. Se il mio lavoro può servire, io ci sono».

