Donne, hanno ammazzato compare Turiddu 

Che abbiamo un bisogno ancestrale di storie ormai lo confermano anche le neuroscienze: il nostro cervello è naturalmente narrativo, ed è questa la ragione per cui fin da bambini ascoltiamo storie e immaginiamo mondi.

Per questa ragione, venerdì e sabato sul palco del Teatro del Mare al Parco Nervi di Cagliari sono bastati una panchina, un inginocchiatoio e alcune candele votive per calare il pubblico dentro “Cavalleria Rusticana”, il capolavoro in un unico atto di Pietro Mascagni considerato il manifesto del verismo musicale. L'opera, con la direzione dell’orchestra del Teatro Lirico affidata al maestro Matteo Beltrami e il coro al maestro Riccardo Pinna, arriva a Cagliari dopo essere andata in scena a Cabras e Carbonia.

Certo il luogo per questo nuovo appuntamento di “Rotte Sonore Summer” è di per sé suggestivo: il palco del Teatro del Mare, inaugurato quest’estate al Parco Nervi, ha alle spalle la facciata del capannone che una volta conteneva il sale, da un lato il canale e il quartiere di Sant’Elia e dall’altro la città vecchia che assiste dall’alto delle mura.

Il melodramma è dominato da una Santuzza magistralmente interpretata dal soprano Rachele Stanisci che si strugge d’amore per Turiddu, tornato tra le braccia dell’adorata Lola, l’amante affidata al soprano Elena Schirru, che gli si era promessa prima ch’egli partisse per il servizio militare ma che, in sua assenza, ha sposato compare Alfio.

È dunque quella proposta da Mascagni sul libretto di Menasci e Targioni-Tozzetti, tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga, una storia antica e per questo ancora così attuale, quella di un triangolo amoroso; una donna che, scoperto il tradimento subito, decide di rivelarlo; un uomo che impugna un’arma per lavare nel giorno di Pasqua l’offesa subita.

Mentre un lieve maestrale concede tregua al pubblico che riempie la platea in un tutto esaurito, e il tramonto imporpora il cielo attraversato da uno stormo di fenicotteri, si consuma la tragedia.

Compare Alfio – il baritono romano Angelo Veccia – rifiuta l’invito del tenore Marco Berti-Turiddu a brindare. Saputo del tradimento, non può fingere che il suo onore non sia stato macchiato e così invita Turiddu al redde rationem. Turiddu sa che sta andando incontro alla morte, «un bacio, madre mia!» implora a mamma Lucia, il mezzosoprano Cristina Melis. È il presagio di una fine imminente, lo struggente addio alla madre. Pochi istanti dopo, fuori scena, uno sparo confermerà quanto già sapevamo, ma che il pubblico vive ancora con il trasporto di una scoperta. È il giorno di Pasqua, e se solo poco prima il coro cantava «Inneggiamo, il Signor non è morto», ora piange insieme a una madre l’uccisione di un altro figlio. «Hanno ammazzato compare Turiddu!» gridano commosse le donne. Il pubblico appalude, acclama gli artisti. Potere della lirica, cantava Lucio Dalla.

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