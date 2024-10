Donne e tecnologia, esperti a confronto 

Intelligenza artificiale e imprenditoria femminile. Sono questi i temi dell’evento “Women’s empowerment global summit for emerging technologies” che si svolgerà domani e sabato (inizio sempre alle ore 9) nell’aula magna della facoltà di Ingegneria, in via Marengo 2.

Organizzato dal Crea UniCa in collaborazione con Prospera Women, l’incontro metterà a confronto studiosi, imprenditori, manager ed esperti che si confronteranno con ricercatrici e ricercatori dell’ateneo. I lavori - patrocinati dall’ambasciata in Italia degli Stati Uniti - vertono su temi inerenti le tendenze in ambito tecnologico e imprenditoriale. Tra gli ospiti di spiacco Maria Pace (Strategy manager Google), Amy Peck (esperta di realtà virtuale, Ceo di Endeavor XR), Isabelle Andrieu (Translated e Pi Campus), Zofia Kierner (Girls Future Ready Foundation), Shirin Etessam (fondatrice Oml Tv). Previsti anche gli interventi della prorettrice dell’ateneo cagliaritano Ester Cois e della direttrice del Crea, Maria Chiara Di Guardo.

Innovazione tecnologica e imprenditorialità femminile sono il focus della due giorni inserita nel progetto Casa delle tecnologie emergenti, finanziato da ministero Imprese e Made in Italy. «Un'occasione unica - dice Maria Chiara Di Guardo – per imprenditrici, aspiranti imprenditrici, startupper e professionisti del settore tecnologico di tutto il mondo. Il summit offrirà strumenti pratici, workshop e opportunità di networking, con l’obiettivo di favorire la crescita delle donne nel panorama delle tecnologie emergenti. Tra i temi leadership femminile, ruolo delle donne nell’innovazione tecnologica e imprenditoriale, raccolta fondi e tecnologie come intelligenza artificiale, 5G e smart cities».

