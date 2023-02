Donne e scienza, lezione con 300 studenti 

Domani si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dall'Onu. E per l'occasione, oggi alla Cittadella di Monserrato andrà in scena il “Masterclass Women and Girls in Science 2023”, con circa 300 studentesse e studenti di oltre 20 scuole superiori della Sardegna, che incontrano le ricercatrici dell’Università di Cagliari per parlare di equità di genere e di come facilitare l'accesso e la partecipazione delle donne nella scienza.

L’evento, organizzato dall’Ateneo cagliaritano nell’ambito del “Piano nazionale lauree scientifiche”, mira a orientare le giovani per proseguire negli studi scientifici. Il programma della giornata (dalle 9 alle 18), dopo i saluti istituzionali nell’aula magna “Boscolo”, prevede attività sperimentali nei laboratori didattici e di ricerca, suddivise per discipline: Informatica, Matematica, Geologia, Biologia e Biotecnologie, Scienze ambientali e naturali. Alle 14,30 verranno presentati i risultati. Gli istituti che partecipano all’iniziativa odierna si sono preparati all’evento individuando gli alunni dell’ultimo biennio che intendono studiare all'Università nell'ambito scientifico.

Poi si prosegue con un dibattito dal titolo “Il mio futuro nella scienza”, moderato da Matteo Tuveri, ricercatore dell’Università di Cagliari e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e da Paola Carboni, responsabile del settore Promozione della ricerca nell’Ateneo; interverranno Simona Deidda, ricercatrice presso il dipartimento di scienze chirurgiche di Unica e Susi Ronchi, presidente di Giulia giornaliste Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA