Donne e salute «L’attività fisica cambia la vita» 

Successo per l’incontro “Donne dal Divano ai primi km”, organizzato ieri dal Comune e da un gruppo di esperte a Casa Ofelia in via Parrocchia a Sestu. Tante donne di ogni età hanno riempito la sala, per scoprire come tornare in forma, incontrarsi, socializzare.

Tutto grazie al metodo “Next Level”: «Un programma per migliorarsi, a livello fisico, relazionale, nella comunità», spiega Alessandra Mossa, biologia nutrizionista. «Ci ritroviamo alle 9.30 al Poetto ogni sabato, di fronte al Lido, tutte sono benvenute», continua Monica Privitera, dottoressa in scienze motorie; «le donne, che spesso si mettono da parte, possono prendersi cura di loro stesse». «Impariamo a seguire obiettivi per la nostra felicità, non quelli che la società vuole», ha detto Valeria Mainas. Entusiasmo tra il pubblico: «Il valore aggiunto lo trovo nel fare gruppo, supportarci», dice Franca Pitzalis, 75 anni. «Ho ricominciato a fare attività fisica con loro dopo tanti anni», racconta Loredana Serra, 51 anni, «lo scopo è riprenderci la vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA