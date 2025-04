«Donne e potere, il coraggio di Francesco» 

È stato il gioco fatto durante tutto il suo pontificato, tirare il Papa da una parte e dall’altra. Un esercizio che trova molti appassionati ancor più adesso che è morto. Era un progressista. Macché, in realtà era un conservatore. Categorie nette applicate soprattutto agli interventi di Bergoglio sui temi del ruolo femminile nella Chiesa e sul ruolo della donna nella società. E va detto, per amor di verità, che il dibattito non è stato aiutato da certe sue colorite uscite, come quando, lo scorso gennaio, durante un’udienza con le Missionarie della Scuola, disse: «Brutte le suore con la faccia d’aceto». Ma già tempo prima aveva esortato le suore a essere «madri, non zitellone». O quando, a settembre 2024, durante un incontro con gli studenti e i docenti dell’Università Cattolica di Lovanio, in Belgio, in un discorso a braccio affermò che «la Chiesa è donna», e poi aggiunse: «La donna è più importante dell’uomo ma è brutto quando vuole fare l’uomo», (intervento seguito poi da un comunicato dell’ateneo che ne contestava «le posizioni conservatrici»). E in tema di aborto: «Non è giusto, è come affittare un sicario».

Una svolta epocale

Al netto delle parole, vero è che Papa Francesco ha nominato diverse donne per ruoli importanti nella Santa Sede, scuotendo dalle fondamenta una gerarchia storicamente centrata sul potere maschile: suor Simona Brambilla è così diventata prima prefetta di dicastero (carica equivalente a quella di un ministro); suor Raffaella Petrini, governatrice dello Stato della Città del Vaticano (nel cuore dell’esecutivo della Chiesa); Yvonne Reungoat e Maria Lia Zervino nel dicastero per i vescovi; Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani. Ruoli e cariche importanti, tuttavia, è il rilievo di chi vede in Bergoglio un Papa conservatore, le donne restano fuori dalla possibilità di diventare diacone. Funzione esclusa da Francesco, che pure aveva avviato due commissioni per valutarne la possibilità.

Il modello intaccato

Ester Cois, sociologa dell’Università di Cagliari e studiosa delle dinamiche di genere e della famiglia, avverte che «parlare di Papa Francesco come icona di apertura acceleratissima, o al contrario tirarlo per la giacca assumendolo come retrivo, sono entrambe posizioni sbagliate». Ci sono state uscite «un po’ infelici» come quelle nei confronti delle suore, sottolinea, «posizioni che io interpreto più come flusso di un linguaggio pop comune a tanti personaggi pubblici, ma va riconosciuto che ha usato termini tranchant in generale, e penso soprattutto a quando ha parlato del clericalismo come “il peggior peccato della Chiesa”, attaccando un modello totalmente maschile di gestione del potere».

Punto nevralgico

Papa Francesco, puntualizza la professoressa Cois, «non si è limitato ad esaltare le virtù femminili “di cura, accoglienza, bontà, sacrificio”, come hanno fatto tanti altri pontefici. Ha fatto qualcosa che definirei quasi “innominabile” dentro la struttura e la gerarchia della Chiesa: ha fatto l’accostamento di donna e potere, e l’ha fatto in maniera molto esplicita, dirompente». Quando disse che, «uno dei peccati principali che la Chiesa necessariamente avrebbe dovuto risolvere era la maschilizzazione della stessa, toccò un punto nevralgico: aveva voluto mettere in evidenza come l’idea univoca di un potere necessariamente maschile non potesse essere considerata un dogma, ma addirittura un peccato».

Il nodo del diaconato

Al di là delle dichiarazioni, dice la sociologa, «ci sono stati importanti gesti di apertura del potere alle donne, e basti ricordare la nomina di suor Brambilla a prefetta, prima prefetta donna nella storia della Santa Sede. Poi, è vero che resta il nodo del ministero sacerdotale, e soprattutto quello dell’apertura al diaconato su cui aveva avviato una riflessione, ma ha detto nettamente che la Chiesa non è pronta. Stiamo parlando di una tradizione millenaria, difficile da smuovere in soli tredici anni di pontificato». Sbagliato fare il gioco del progressista o reazionario anche su un tema delicato come l’aborto. «Un diritto da tutelare sempre, ma credo sia improprio aspettarsi che venga accettato dalla dottrina della Chiesa. È una tutela che dobbiamo pretendere dallo Stato, dagli Stati». Papa Francesco ha però aperto al perdono della confessione, non più in mano al solo vescovo ma a ogni sacerdote. «Ha sempre messo in evidenza che un conto è la dottrina della Chiesa, un altro è la posizione personale, persino del Papa: “Chi sono io per giudicare?”, ha detto nei confronti della comunità lgbtq+». La speranza, adesso, «è che tutte queste aperture di un processo avviato vengano raccolte dal suo successore».

Lo sguardo al conclave

Guarda al conclave anche suor Anna Cogoni, vincenziana delle Figlie della Carità da quasi quarant’anni in trincea a Cagliari e dintorni per sostenere donne maltrattate, orfani, minori, papà separati e ridotti in miseria. «È stato l’unico Papa che ha aperto alle donne in ruoli chiave del Vaticano, e adesso la mia preoccupazione è che dal prossimo conclave venga fuori un pontefice conservatore. Anche se, sono sicura, lo Spirito Santo provvederà per il meglio». Avvisa che Francesco ha aperto, eccome, anche al diaconato femminile. «Le missionarie sono diaconesse: fanno i battesimi, i funerali, la liturgia della parola, tutto esclusa l’eucarestia. “La Chiesa ha il volto di una madre”, l’ha detto tante volte. E davanti a una dottoressa dell’equipe del Gemelli che l’aveva assistito ha puntualizzato che, “dove c’è a capo una donna, le cose funzionano meglio”».

La gerarchia patriarcale

Francesca Ruggiu, già presidente della Commissione regionale pari opportunità, non crede ci si debba aspettare ulteriori grandi aperture: «La Chiesa è fondata su una millenaria struttura maschilista». Mentre la Consigliera di parità della Regione Tiziana Putzolu è più possibilista: «Francesco è stato un Papa che non solo ha iniziato a nominare donne nella Chiesa, ma ha fatto anche grandi aperture nei confronti degli omosessuali e della genitorialità degli omosessuali. Non dobbiamo dimenticare che la Chiesa è un’organizzazione patriarcale per eccellenza, lui non poteva fare miracoli in dodici anni».

