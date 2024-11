Donne e istruite, da tutto al mondo a scuola di italiano 

Circa 200 iscritti, 8 classi, la presenza di 4 continenti e 25 nazioni: la scuola di italiano, prima tra le attività istituite dal Labint, Laboratorio interculturale l’integrazione fondato quasi trent’anni fa, si conferma porta d’accesso per gli stranieri che arrivano ad Olbia. Empatia, solidarietà e insegnamento informale, il Labint ha da sempre varcato i confini dell’alfabetizzazione creando momenti di incontro e di scambio culturale come la festa “Moumbaye”, che, giunta alla sua terza edizione, ha voluto puntare i riflettori proprio sulla scuola, presentando studenti, prof e i liceali impegnati in un progetto di PCTO ( ex alternanza scuola –lavoro). Gli alunni stranieri, che si prevede supereranno i 230 fino a coprire il numero record di 9 classi, sono ospiti del Liceo “Mossa”: tante le richieste rimaste in stand-by, ogni anno si rinnova l’accorato appello del Labint alla ricerca di insegnanti volontari. Pina Montis, che si occupa di analizzare i numeri della scuola mette in evidenza l’incremento di donne - soprattutto da Europa dell’Est ( Ucraina in testa) e Sudamerica, in particolare dall’Argentina – l’alto livello di istruzione. «Imparare l’italiano si presenta come una necessità per reinserirsi nel mondo del lavoro – sottolinea la Montis - anche perché, nonostante diploma o laurea, spesso questi titoli di studio non sono riconosciuti nel nostro paese». Piccola flessione negli arrivi, registrata dall’Ufficio Statistica del Comune ( dati al 20 novembre), e illustrata nel report che ha analizzato, durante la serata, i flussi migratori in città. Gli studenti riflettono l’immigrazione boom di stranieri nel territorio: a scuola la maggioranza proviene dall’Africa ( 113 studenti ), dall’Asia, Bangladesh e Pakistan, ( 50) e dall’Europa Orientale ( 29). Sedici gli insegnati attuali, a gennaio si riapriranno le iscrizioni per i 5 livelli, dal pre-alfa, per studenti con scarsa alfabetizzazione, al livello B1 finalizzato soprattutto a chi deve sostenere l’esame per la cittadinanza.

