«Donne, e io ora vi dico fate un “Bon voyage”» L’augurio di Diana Puddu 

Ogni viaggio segna una scelta, un cambiamento, un atto di coraggio. Con “Bon Voyage”, il primo inedito di Diana Puddu, l’artista di Quartu San’Elena ci porta nel cuore di questa metafora: un cammino fatto di forza e fragilità, che trasforma le difficoltà in rinascita. Dopo il trionfo a “The Voice Senior 2024”, la cantante quartese inizia una nuova avventura, pronta a emozionare con la sua voce intensa e sincera. Il brano segna un nuovo capitolo della sua carriera: scritto da Valerio Morganti e Martina Vinci e prodotto da Steve Tarta, “Bon Voyage” non è solo una metafora della vita e delle sue sfide, ma un vero e proprio manifesto di resilienza.

Diana Puddu interpreta ogni nota e ogni parola con una rara autenticità, trasformando la debolezza in grinta e il dolore in una promessa di rinascita. Le sonorità moderne, intrecciate alla sua voce autentica e un ritornello dal sapore liberatorio, danno vita ad una canzone che è al contempo personale e universale. «Nel brano dico “basta” e trovo il coraggio di andare avanti. È un messaggio per tutti, ma soprattutto per le donne che vivono situazioni difficili, tra abusi e amori malati. Il brano vuole essere uno sprone: bisogna avere il coraggio di dire “no”, di partire, di lasciare il dolore alle spalle».

Dopo aver cantato grandi classici della musica italiana a “The Voice Senior”, com’è stato interpretare un brano inedito scritto appositamente per lei?

«È stata una sfida emozionante. Cantare i grandi classici mi permette di rendere omaggio alla musica che mi ha ispirata, ma interpretare un inedito è diverso. È come indossare un abito su misura: ti appartiene in modo unico. Con “Bon Voyage” ho avuto l’opportunità di mostrare una parte più personale di me, qualcosa che il pubblico non aveva ancora visto».

Il ritornello ha un sound dance molto moderno. Com’è nato questo contrasto tra atmosfere intime e ritmo?

«Inizialmente il brano era più melodico, ma volevo qualcosa di più fresco. Lavorando insieme a Valerio e Martina abbiamo trovato questo equilibrio. Il ritornello è una liberazione: finalmente dico “basta” e prendo un’altra strada. Mi è piaciuto perché mi riporta alle mie radici, alla musica dance degli anni ’60, che ha accompagnato la mia gioventù. Quando ho scelto questo brano tra quelli che mi avevano proposto, ho pensato che fosse universale. Parla di forza e di fragilità, di un viaggio che è un po’ una fuga e un po’ una ricerca, per questo lo stile melodico, più intimo e riflessivo, e quello dance, che ti fa ballare, si mischiano così bene».

Come è cambiata la sua vita dopo la vittoria?

«Sono sempre una moglie, una madre e una figlia. Le mie priorità sono rimaste le stesse anche se, di certo, ho un po’ meno tempo e viaggio di più. Ma è cambiata la percezione delle persone. Mi riconoscono per strada, vogliono farsi le foto con me. È qualcosa che mi spiazza, ma mi riempie di gioia. E poi, ho avuto questa incredibile opportunità di incidere un inedito, di sentire la mia voce alla radio: è un sogno che si avvera».

Non dimentica mai le sue radici. La Sardegna, con la sua cultura e le sue tradizioni, è una parte fondamentale della sua identità artistica.

«Chi parte dall’Isola si porta dietro il suono delle launeddas e il calore della terra. Anche lontano, ci sentiamo sempre legati a casa. Io ho intrapreso un viaggio. La strada spero sia bella lunga. Sono pronta a percorrerla tutta».

