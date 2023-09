Donne e impresa, via al progetto con Unicredit e Aidda 

Un percorso educativo e di formazione per offrire strumenti conoscitivi e di network alle donne che vogliono avviare un'attività autonoma o di micro impresa e aiutarle a inserirsi nel mercato del lavoro, stimolando l’avvio di nuovi progetti. Non solo, un percorso che vuole anche dare una possibilità di reskilling, ovvero di ottenere competenze più aggiornate, a quelle donne che hanno perso la propria occupazione e ora sono pronte a rimettersi in gioco.

Nasce così “Con Me al Centro”, il progetto di educazione imprenditoriale di UniCredit, supportato dall’Università Bicocca di Milano e promosso da Aidda, l’associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda.

«Si tratta di un’opportunità che non tutte abbiamo avuto la possibilità di sfruttare. Iniziare un percorso imprenditoriale con delle sicurezze anche dal punto di vista finanziario è importante. Il corso è online e gratuito, quindi l’invito è alle donne a partecipare, è davvero un’occasione che sia le neo sia le future imprenditrici non devono farsi sfuggire», afferma Lucina Cellino, presidente Aidda Sardegna, promotrice nell’Isola del progetto.

Ma come si sviluppa? Il primo passo è quello dell’orientamento. Le neo-imprenditrici “accendono” il loro spirito d’impresa, comprendendo le proprie attitudini e valorizzandole. C’è poi la formazione che permette loro di imparare le basi per l’avvio di un’attività di micro impresa. Il secondo passaggio riguarda, invece, gli incontri interattivi con professioniste specializzate in diverse materie, ma anche con imprenditrici di prima generazione pronte a rispondere alle curiosità delle partecipanti. Non mancheranno i volontari dell’associazione Unigensi per aiutare le corsiste nella stesura del proprio business plan. Infine, una rete locale di stakeholder le aiuterà non solo a divulgare il progetto, ma fornirà loro anche i giusti strumenti per fare rete.

«Le donne di Aidda, partecipando a questa iniziativa, vogliono aiutare con entusiasmo altre donne per generare nella solidarietà e nella “sorellanza” un futuro non solo di prosperità, ma anche di pace e di armonia per tutti, soprattutto per le generazioni che seguiranno», commenta la presidente nazionale dell’associazione, Antonella Giacchetti, «In questo percorso per generare una nuova “economia civile” le donne, per natura portate al valore della “cura” e della sostenibilità, possono svolgere un ruolo importantissimo».

E aggiunge: «Le delegazioni regionali devono proporre nel proprio territorio il progetto suggerendo anche a ciascuna di realizzare una sorta di “adozione” di quelle donne al fine di permettere loro di avviare o strutturare loro idee, sogni o iniziative appena iniziate a cui necessita dare un corretto sviluppo».

