Donne e immigrati, Trump e Harris verso lo scontro finale 

Washington. «Proteggerò le donne che a loro piaccia o meno». La rassicurazione di Donald Trump scatena l’ira di Kamala Harris: le parole dell’ex presidente sono «molto offensive per tutti» e riflettono una persona che non capisce le donne. Nonostante i consigli e i suggerimenti della sua campagna elettorale a evitare toni ed espressioni paternalistiche, Trump non molla convinto che le sue assicurazioni lo aiuteranno a conquistare le elettrici, categoria in cui l’ex presidente continua a perdere consensi a causa delle sue posizioni sull’aborto. «Il mio staff mi ha detto quattro settimane fa e mi dice sempre di non parlare del voler proteggere le donne. Mi dicono che è inappropriato. Ma io proteggerò le donne che a loro piaccia o meno», ha detto Trump durante un comizio in Wisconsin scatenando subito polemiche. Molti critici lo hanno accusato di evocare il suo passato di dichiarazioni misogine.

«È molto offensivo» e queste affermazioni sono «solo le ultime in ordine temporale che rivelano cosa l’ex presidente pensa delle donne, del loro arbitrio, dei loro diritti e delle loro capacità decisionali sul proprio corpo», ha tuonato Harris criticando Trump e cercando di sfruttare le sue dichiarazioni controverse per riprendersi la scena e archiviare la gaffe di Joe Biden sui sostenitori “spazzatura” del tycoon. Una gaffe cavalcata dall’ex presidente, che si è fatto immortalare alla guida di un camion della spazzatura. «Vi trattano come spazzatura. Trattano l’intero Paese come spazzatura», ha detto l’ex presidente prima di scivolare sulle donne e sull’espressione «a loro piaccia o meno», che ora gli viene contestata. «C’è ancora molto lavoro da fare, ma ogni giorno il mio oppositore ci offre indicazioni che rinforzano il fatto che non si batterà per i diritti riproduttivi delle donne», ha incalzato Harris usando le parole di Trump per dimostrare come l’ex presidente, se eletto, sarà dannoso per le donne. La vicepresidente ha un considerevole vantaggio su Trump fra le donne, mentre l’ex presidente è avanti fra gli uomini. Una spaccatura che ha spinto diversi osservatori a parlare di «battaglia dei sessi» alle elezioni sull’aborto e non solo.

Un altro tema cruciale è quello dell'immigrazione. Oltre a voler avviare la «maggiore deportazione della storia» per «fermare l’invasione» dei migranti illegali, Trump starebbe preparando una stretta anche sull’immigrazione legale, con potenziali effetti negativi sulla capacità delle aziende di assumere lavoratori stranieri.

