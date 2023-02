«Donne e diritti? La nostra città è molto indietro» 

«Non credo che il femminismo possa cambiare il mondo, ma credo che possa costruire un mondo meno brutale per le donne. Siamo sulla buona strada, anche se i diritti sono sempre sotto attacco». Ci vorrà tempo, dice Maria Luisa Tocco: «Perché quella femminista è la rivoluzione più lunga, è ancora in corso e non finirà presto».

Le battaglie

Previsioni alle quali ci si deve attenere, essendo in prima fila sin da quando il movimento di liberazione delle donne prese forma, negli anni 70, in Italia e con significativo dinamismo di idee anche a Iglesias con la nascita del Collettivo femminista, fondato da Pierina Chessa e da lei. A quelle due insegnanti trentenni si affiancarono presto anche tante diciassettenni. In poco tempo una quarantina di militanti agguerrite. «Non avevamo piena coscienza dell’avventura che ci aspettava, ma quegli anni ’70 non furono solo violenza, ma anche anni bellissimi di grande effervescenza culturale e politica». Anche in città fu dura. «Fummo derise e insultate, il tempo ci ha dato ragione. Quel movimento ha prodotto mutamenti culturali profondi. Fortunatamente ci sono oggi uomini che vogliono cambiare, uscire dal recinto dalle forme del patriarcato, che riflettono. Certo, non possono essere femministi, questo non è un disvalore, perché le rivoluzioni nascono da chi sente e soffre il disagio. Ma le cose stanno cambiando, la libertà femminile sta crescendo».

L’impegno

Oggi Maria Luisa Tocco è impegnata con un gruppo di altre donne nell’associazione culturale e femminista “La Mandragola”, nata nel 1991, una prosecuzione ideale del Collettivo, che qualche anno più avanti perse vigore con gli impegni individuali, ma fu decisivo nelle mobilitazioni per la conquista della legge sul divorzio (1970) e il successivo e di maggiore impatto politico referendum abrogativo vinto dai “no” (1974), quindi sostenne la battaglia per la legge sull’aborto (1878): «Ci battevamo per la depenalizzazione non per la legalizzazione – ricorda - perché volevamo una legge che non colpisse il corpo delle donne. Del resto, la legge 194 è sempre sotto tiro. Oggi purtroppo la dobbiamo difendere dagli attacchi di chi vorrebbe cancellarla facendoci tornare alla barbarie dell'aborto clandestino. Si deve vigilare, i diritti non sono per sempre». Il clima oggi è cambiato: «Le donne giovani di oggi non sono quelle degli anni Sessanta, non c’è grande partecipazione, credono di essere attente, liberate, emancipate, ma non è vero». E nella società lo scenario è poco rassicurante: «Il potere è sempre in versione maschile, quello delle donne è da affermare, perché noi non parliamo di dominio, ma di potere parlare, agire, di lavoro pagato, della difficoltà di fare figli». Amaro in bocca anche sul fronte locale. Iglesias è una città a misura di donna? «No. A cominciare dalla sanità. Per le donne che lavorano non credo ci siano tante possibilità di poter mandare i figli negli asili pubblici, quelli che lo Stato dovrebbe garantire ai cittadini che pagano le tasse. È difficile fare figli se non ci sono i supporti per affrontare la maternità. Ci sono strutture adeguate per accogliere gli anziani, dico strutture umane? - osserva – Impegni che continuano a pesare sulle donne costrette così a riprodurre le condizioni di vita per tutta la famiglia».