Donne, disabilità e media: le parole che abbattono le barriere 

Le parole lasciano il segno, creano realtà ed esprimono messaggi profondi. “Donne, disabilità e media. Parole vs barriere” è un’analisi su come le parole “giuste” facciano la differenza nella lotta agli stereotipi. Lo afferma Susi Ronchi, giornalista e fondatrice di Giulia giornaliste Sardegna, l'associazione che ha curato il volume.

Attivo dal 2011, il gruppo esprime la promozione dell’uguaglianza dei generi nella società, con particolare attenzione al mondo del giornalismo. In questo lavoro, ci si interroga su come si debba parlare di disabilità e quanto il lessico definisca, spesso irrigidendole in categorie, le persone. Lo spunto è nato da un corso di formazione professionale sull'argomento, che si è tenuto a Olbia, e da cui è stata avviata una serie di iniziative, approdate a questo volume, che è l'occasione per fare il punto della situazione e per pubblicare il glossario con le espressioni da usare e da evitare. Il risultato non è definitivo, perché «è con l’aggiornamento continuo che si può raggiungere la meta anche a piccoli passi», conclude Ronchi. Tutto nell’ottica di un salto di qualità dell'informazione. Serena Bersani, anche lei giornalista, nella prefazione, dice: «Informare in modo corretto, rispettoso e contestualizzato non significa rinunciare alla notizia, ma rafforzarne il valore». E per chi lavora con le parole, un uso consapevole e legittimo è un obbligo, non una scelta. Il giornalismo può diventare il modello di linguaggio corretto, «strumento di verità, inclusione e uguaglianza, ma anche di denuncia”. Lo stereotipo si smonta andando al cuore del problema e cogliendo l'essenza della questione, ovvero superando il suo aspetto esteriore. Il contesto sociale interviene nella gestione della patologia, producendo “esclusione multidimensionale». È l'analisi di Donatella Rita Petretto, psicologa, specialista in Neuropsicologia e delegata rettorale per il supporto degli studenti con disabilità, che chiude la trattazione facendo luce su quanto un impegno congiunto possa integrare anziché escludere, «riconoscendo alle persone coinvolte non solo bisogni di tutela, ma competenze, saperi e capacità di contribuire alla definizione delle soluzioni».

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