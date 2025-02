Donne di Sartiglia, a Franca Fenu  la “Camelia 2025” 

Lo spirito della Sartiglia lo incarna da sempre, una passione radicata nella storia familiare e personale. Franca Fenu è stata insignita della Camelia 2025, il prestigioso riconoscimento destinato alle donne che con dedizione contribuiscono a preservare e tramandare la tradizione della giostra equestre. Figlia, sorella e moglie di presidenti del gremio dei Falegnami, Franca Fenu ha vissuto la manifestazione sin dall'infanzia, ricoprendo ruoli di primo piano: per tre volte massaia manna e per ben cinque massaiedda. Non ha nascosto l'emozione quando ha ricevuto la visita di Gabriella Collu, priora dell'Ordine della Camelia, accompagnata da Patrizia Pala e Giorgia Mugheddu, rispettivamente Camelia nel 2023 e 2024. Tra i ricordi più vividi, quello legato alla gelida Sartiglia del 1986: era massaiedda e le mani le tremavano talmente tanto da non riuscire a cucire il velo.

L'edizione più bella, invece, quella del 1990 «tiepida e colorata». La proclamazione ufficiale è fissata lunedì, alle 20 al teatro Garau, durante della rassegna “Cantando a carnevale” organizzata dal coro Maurizio Carta. Franca Fenu riceverà una ceramica raffigurante una camelia, realizzata e donata da Alessandra Raggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA