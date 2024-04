Donne dell’equipaggio molestate sulla Moby? Sospetti su un ufficiale 

Molestie sessuali a bordo di un traghetto della Moby, presunte vittime alcune componenti dell’equipaggio e la Procura di Tempio adesso indaga. Stando a indiscrezioni il capo del pm galluresi Gregorio Capasso ha aperto un fascicolo (che avrebbe già importanti sviluppi) per una serie di episodi avvenuti a bordo di una motonave ma, a quanto pare, anche a Olbia.

Identificato

Le attività della polizia giudiziaria sono coperte da riserbo ma da fonti qualificate arriva la conferma che la Procura gallurese ha concentrato l’attenzione sulle condotte di un ufficiale che sarebbe stato già identificato. Le presunte vittime delle molestie non escono allo scoperto, in attesa delle valutazioni conclusive di Gregorio Capasso. Ma, stando a quanto trapela dagli uffici giudiziari, gli investigatori avrebbero raccolto pesanti prove di comportamenti che possono essere classificati come violenza sessuale. Si parla di molestie insistenti ai danni del personale femminile a bordo. Il dato che emerge dal lavoro della Procura di Tempio è la frequenza degli episodi, in clima di forte tensione e angoscia per le presunte vittime.

Dimissioni

Il dato allarmante del caso è che due dipendenti della compagnia di navigazione avrebbero dato le dimissioni per uscire da una situazione che era diventata ormai insopportabile. Anche questa circostanza è al centro delle indagini del procuratore Gregorio Capasso.

RIPRODUZIONE RISERVATA