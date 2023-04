Donne coraggiose (e in pericolo) che si ribellarono alla criminalità e alle loro famiglie 

Donne che si sono ribellate alla ’ndrangheta. “The Good Mothers” è la serie italo-britannica di Disney+, vincitrice del Berlinale Series Award del Festival del Cinema di Berlino. Le vicende partono dalla storia vera raccontata nel romanzo omonimo di Alex Perry. Micaela Ramazzotti è Lea Garofalo, testimone che si è ribellata al marito e al suo clan, tra le prime pentite a entrare nel programma di protezione.

Tredici città diverse in tredici anni e poi a Lea non resterà che il suo destino. Ma vediamo anche la figlia Denise Cosco (Gaia Girace, Lila nella serie “L’amica geniale”) costretta a nascondersi dal padre Carlo (Francesco Colella), poi Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) e Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), supportate dalla Pm Anna Colace (Barbara Chichiarelli) appena arrivata in Calabria. Figure femminile forti e coraggiose decise ad affrancarsi da quel mondo in cui le hanno catapultate i mariti e le loro pericolose famiglie. (gr. pi.)