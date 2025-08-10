Donne che curano e donne in cura sulla passerella 

Un filo che lega le donne che curano, quelle che sono in cura o sono guarite: sfileranno insieme in passerella, il 19 agosto, sul palco del teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, per una sfilata molto particolare, quella delle farfalle rosa dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione verso le malattie oncologiche. Dopo l'anteprima di giugno a Roma, al Campidoglio, arriva nel borgo turistico per iniziativa di una paziente oncologica e portorotondina storica, Antonella Luberti, con il patrocinio del Consorzio di Porto Rotondo e del Comune di Olbia.

Protagoniste, le pazienti, le dottoresse e le infermiere dei reparti di oncologia senologica e ginecologica degli ospedali Giovanni Paolo II e Mater Olbia e le donne guarite, modelle per una notte con abiti e gioielli di alta moda.«L’evento rappresenta un’opportunità di spensieratezza e condivisione, le pazienti ancora in cura saranno affiancate da donne che hanno superato un percorso faticoso e doloroso e che oggi sono simboli di speranza», ha detto Antonella Luberti.«Il percorso oncologico non cancella la bellezza, anzi: la trasforma, la rende più autentica. Iniziative come questa aiutano non solo le pazienti, ma l’intera comunità a guardare alla malattia con occhi diversi, più aperti, più empatici», ha aggiunto Teresa Pira, dirigente medico dell’Unità operativa di Oncologia del Giovanni Paolo II. (t.c.)

