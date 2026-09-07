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Carbonia
08 settembre 2026 alle 00:36

Donne al voto, un convegno 

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Prima che le donne potessero scegliere, il 2 giugno del 1946, fra la Repubblica e la monarchia, c'era un Comune in cui il suffragio universale si era già verificato con un anticipo di due mesi. È il caso di Carbonia: il 31 marzo di 80 anni fa si ebbero sia l'elezione del primo Consiglio municipale post guerra, e quindi il primo voto delle donne, poi il 2 giugno i seggi per il referendum che portò alla vittoria della Repubblica.

Quest’aspetto non secondario della storia italiana e cittadina sarà discusso lunedì alle 18 nell’aula consiliare al convegno “1946, la democrazia nasce a Carbonia”, con l’introduzione dell'ex sindaco Tore Cherchi, dello storico Marco Pignotti, i relatori Maria Giovanna Musa, Antonangelo Casula, Mauro Pistis, Mario Zara. Organizzano la Fondazione Enrico Berlinguer, il sistema bibliotecario Sbis e la società Umanitaria.

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