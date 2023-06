Donne al timone (della propria vita) 

Capelli al vento, cuore – ancora - ferito e lo sguardo rivolto al futuro, alla conquista della propria libertà e autonomia. Sono le donne vittime di violenza e soprusi che in barca a vela, cullate dal mare del Golfo di Cagliari, lavorano con le proprie emozioni grazie al progetto - primo in Italia – “Donne al Timone”.

Voluto dell’associazione Arcipelaghi è indirizzato alle donne che hanno vissuto contesti di violenza e fragilità, con l’obiettivo di costruire intorno a loro una dimensione ideale, sul mare e lontano dai traumi, in cui sperimentare l’assunzione del comando, la leadership e l’empowerment, la fiducia e la condivisione della responsabilità. «Sulla terra ferma non riesci a vedere la vita come la vedi in mare», è il commento di una delle dieci donne – individuate dalla Fondazione Domus de Luna - che hanno partecipato al progetto.

Timonare nella vita

«Così come timonare una barca, prendere in mano il timone della propria vita è un atto di coraggio che forgia l’autostima, la determinazione e l’assunzione di responsabilità», spiega Giulia Clarkson, ideatrice del progetto. «Donne al Timone crea il contesto per l’immersione in un percorso di consapevolezza e riappropriazione del valore di sé. Lavorare sulla paura è stato il primo gradino da superare, una volta in porto non eravamo sicure di poter salpare, ma alla fine sono state loro a chiederlo». Aiutarle dunque a prendere in mano il timone della propria vita e grazie al mare liberare le capacità che nel loro precedente percorso sono state represse.

Innovazione

«L’innovazione è la parola chiave intesa nel suo significato più intimo di creazione del nuovo che inizia con il guardare con occhi nuovi ciò che viene svalorizzato e mortificato. La barca a vela sarà anche laboratorio di innovazione dove si imparerà anche, per esempio, a coltivare cibo di eccellenza, o altre innovazioni in ambito di salute e benessere che verranno proposte all’esterno per diffondere a 360° la sostenibilità», evidenzia Daniela Ducato, di Generazione Mare.

«Grazie a queste azioni si interviene efficacemente sulle criticità, rafforzando l'autostima e l'autodeterminazione», aggiunge la consigliera di parità della Città Metropolitana Susanna Pisano, «noi siamo in prima linea contro gli stereotipi, le discriminazioni, le molestie e la violenza di genere siamo felici di sostenere queste iniziative».

Per l’assessora Maria Dolores Picciau «identificare la cultura come strumento terapeutico e di costruzione di una comunità sensibile alle fragilità è un obiettivo importante di questa amministrazione che lo coniuga nelle attività quotidiane, nelle strutture culturali istituzionali e nel sostegno delle attività associative». Il progetto è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, dall’Ufficio della Consigliera di parità della Città Metropolitana, dall’assessorato alla Cultura del Comune e dal Rotary Club Cagliari Sud, che ha messo a disposizione le barche a vela.

