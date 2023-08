Musulmane per un giorno. Un gruppo di oltre cinquanta donne (e pochi uomini) ha fatto il bagno vestite nelle acque dello storico lido balneare Pedocin. Una manifestazione dal grande valore simbolico a sostegno delle donne musulmane che in burkini (o vestite) sono state accusate di scarsa igiene nel fare il bagno con i “vestiti puzzolenti” con cui erano a casa e poi in autobus.