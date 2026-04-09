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10 aprile 2026 alle 00:30

Donne a lezione di autodifesa: «Più autostima» 

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La prevenzione della violenza passa anche dalla conoscenza e dalla consapevolezza: in città torna inDifesa, il progetto gratuito della palestra Ferrari Gym dedicato all’autodifesa femminile.

L’iniziativa, ideata dal maestro Patrizio Loi, propone un percorso formativo che unisce pratica, analisi psicologica e supporto legale, con l’obiettivo di fornire strumenti per affrontare situazioni di rischio e rafforzare la consapevolezza personale. Il corso, gratuito e a numero chiuso, si sviluppa in dieci lezioni di tre ore, dal due maggio, ogni sabato mattina, nella sede della palestra.

Oltre al maestro Loi, interverranno la psicologa Eleonora Fois, l’avvocata Alessia Scintu e la psichiatra Ilaria Vannucci, che affronteranno, in modo multidisciplinare, il tema della violenza di genere da un punto di vista fisico, medico e giuridico. «Ci rivolgiamo sia a donne che hanno vissuto situazioni di violenza, sia a chi desidera acquisire sicurezza e capacità di prevenzione. L’obiettivo è aiutare a riconoscere il pericolo, reagire in modo efficace e rafforzare l’autostima», ricorda Loi. Per partecipare è richiesta la registrazione presso la segreteria della palestra o via email a info@ferrarigym.net, oltre al certificato medico. (nic. m.)

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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