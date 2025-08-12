VaiOnline
Il caso.
13 agosto 2025 alle 00:31

Donnarumma scaricato è un problema per l’Italia 

La messa fuori rosa di Gianluigi Donnarumma da parte del Psg a ridosso della Supercoppa europea (il match è in programma oggi alle 21 a Udine tra i francesi, vincitori della Champions, e il Tottenham, detentore della Europa League) crea problemi anche alla Nazionale italiana e al ct Gennaro Gattuso. «La responsabilità è mia al 100 per cento, è la vita dei calciatori di alto livello» ha detto l’allenatore Luis Enrique.

Il commissario tecnico, che di Donnarumma è stato mister al Milan, non ha ancora parlato col portiere, il cui posto da titolare per le partite d’inizio settembre contro Estonia e Israele non è in discussione, ma la possibilità che il suo numero 1 non giochi da titolare non è una buona notizia. «La soluzione si troverà», ha sostenuto Dino Zoff, un grande nel ruolo, il quale ipotizza che il capitano azzurro andrà in qualche altra squadra. Difficile però si tratti di Inter, Napoli o Juve, visto lo stipendio.

Il vero problema per l’Italia si presenterebbe se invece Donnarumma decidesse di rimanere a Parigi col rischio di non giocare in attesa di svincolarsi a parametro zero. In quel caso, per via dell’eventuale mancanza di minutaggio, Gattuso potrebbe essere costretto a far giocare Vicario. Che ieri, captate certe voci, ha tenuto a dire che «Gigio è il mio capitano, con lui ho un rapporto splendido, sono cose che riguardano lui e il suo club e spero che le risolva». Lo spera anche il ct.

