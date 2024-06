Donnarumma: «Il gruppo è pronto» 

Ritrovare lo spirito di Wembley per cominciare nel migliore dei modi l’Europeo. Questo l’auspicio del capitano e portiere Gianluigi Donnarumma che, nella conferenza stampa della vigilia del match inaugurale per l’Italia, regala sorrisi e attestati di stima per i suoi compagni. «Riproviamo a ripercorrere quelle notti magiche, lo spirito è quello di tre anni fa», ha detto l’estremo difensore della Nazionale e del Psg, «la squadra è pronta». Contro le Aquile rosse non si può sbagliare. «Con l’Albania è la sfida più insidiosa», ha aggiunto il numero 1, «è un gruppo molto difficile, dobbiamo stare sul pezzo, loro sono molto bravi e rapidi. Dobbiamo giocare al 100 per cento».

Servono tre punti in vista delle altre due gare del girone contro Spagna e Croazia: «Vincere con l’Albania sarebbe importante, ci darebbe più serenità, ma l’obiettivo è fare nostre tutte e tre le partite del girone. Vogliamo riscrivere la storia, non è importante il modulo dietro a tre a quattro ma avere una squadra compatta. L’importante è attaccare e difendere tutti insieme. È un gruppo giovane ma alcuni sono già molto esperti, quindi non abbiamo problemi da quel punto di vista. I più vecchi devono dare un pensiero forte anche ai nuovi arrivati, ma siamo un gruppo unito e pronto. Speriamo di arrivare più in fondo possibile».

