Donnarumma e la compagna picchiati e rapinati 

Parigi. Grande paura nella notte tra giovedì e venerdì per il portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante: mentre dormivano nella loro casa parigina (Donnarumma sta ricominciando la stagione col Paris Saint-Germain), quattro rapinatori sono entrati nell’abitazione e li hanno minacciati con una pistola. La coppia è stata legata e Donnarumma è stato colpito alla testa, riportando due ferite non gravi. I banditi hanno preso gioielli, borse e oggetti di lusso, per un valore vicino ai 500mila euro.

Dopo la fuga dei rapinatori, Donnarumma ed Elefante sono riusciti a slegarsi e a rifugiarsi in un hotel, chiamando i soccorsi. Sono stati poi portati per accertamenti all’ospedale di Neuilly-sur-Seine: nonostante le ferite e lo choc, il calciatore dovrebbe riuscire a partire oggi con la squadra per la tournée in Giappone.

