Donnarumma: «C’è un Mondiale in ballo» 

La forza mentale di Jannik Sinner, la spensieratezza del Psg fresco vincitore della Champions League. E le sue mani capaci di respingere l'assalto dei bomber avversari, come Haaland, prossimo avversario in una sfida alla Norvegia che già si annuncia determinante nella corsa al Mondiale 2026. Gigio Donnarumma indica all'Italia la strada che dovrà portare al torneo in America, Canada e Messico, appuntamento irrinunciabile per gli azzurri che hanno saltato le ultime due edizioni. «Della mia squadra porterei in Nazionale la spensieratezza e l'equilibrio, quello che insieme alla tranquillità ci ha trasmesso Luis Henrique», ha dichiarato il portiere e capitano dal ritiro di Coverciano. «Mentre di Sinner, di cui sono grande amico, ammiro in particolare la capacità di non farsi condizionare, una qualità che tutti noi dovremmo cercare di rubargli. Perché se non ti fai condizionare da arbitri e pubblico parti in vantaggio».

Proprio ciò che servirebbe alla Nazionale già domani a Oslo, nella prima delle due gare di qualificazione. «Preoccupato per l'emergenza difensiva? No, semmai c'è tensione per l'importanza di questa partita, c'è un Mondiale in ballo, dobbiamo dare tutto e cercare tutti assieme, con i nostri tifosi, di centrare questo obiettivo», ha risposto Donnarumma. «Vestire questa maglia ti riempie di orgoglio e ti deve portare a dare tutto. Come giudico il no di Acerbi? Ci sarebbe stato bisogno di lui, ma ognuno è responsabile delle proprie azioni. Chi viene qui sa che deve dare tutto, è un orgoglio far parte della Nazionale e del mondo Italia, è una cosa che sogni fin da bambino». È un'Italia contrassegnata da defezioni e infortuni (ieri è stato convocato Rugani al posto dell’infortunato Gabbia), ma secondo il capitano merita fiducia: «Perché siamo una squadra giovane, di spessore, che può crescere ancora tanto. E ha un allenatore fortissimo. Il futuro insomma è dalla nostra parte e meritiamo il supporto dei tifosi. Dopo il ko con la Germania ho letto cose che non mi sono piaciute, servirebbe maggiore equilibrio e credito nei nostri riguardi».

Intanto Donnarumma ha trovato a Parigi il suo centro di gravità, anche se il contratto in scadenza nel 2026 lo sta rendendo un uomo mercato e il suo agente è stato avvistato nella sede dell'Inter. «Non lo sapevo e comunque la mia prima opzione è restare dove sono perché sto bene, poi sarà la società a decidere se rinnovarmi l'accordo oppure no. Sono pronto a tutto, ma a Parigi mi sento apprezzato dai compagni e dai tifosi e spero di restare lì per tanti anni», ha detto.

