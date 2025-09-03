Donnarumma c'è: sto bene, l’Italia deve tornare in alto 

Firenze. I tormenti delle ultime settimane sono ormai alle spalle come i quattro anni vissuti con la maglia del Paris Saint Germain con cui, solo pochi mesi fa, ha conquistato la Champions League, tranne poi essere tagliato per scelta dell'allenatore: Gigio Donnarumma adesso è pronto a guidare la Nazionale verso l'obiettivo che da capitano azzurro gli sta più a cuore, la qualificazione al Mondiale 2026. Non è facile però spazzare via subito le scorie di questa estate appena trascorsa. «Non so è stata per me la più tribolata, negli ultimi giorni ho risentito di quanto accaduto ma sono sempre stato sereno, mi sono sempre allenato bene, non vedevo l'ora di andare al City dove mi hanno voluto fortemente e ciò mi ha lusingato e reso orgoglioso, non si può non esserlo quando si è voluti dal club più importante al mondo. Sono molto contento ed emozionato».

Il modo di giocare

Donnarumma ha parlato a Coverciano dove insieme ai compagni e al neo ct Rino Gattuso sta preparando le gare contro Estonia e Israele, ma mai come in questo caso a tenere banco è quanto gli è accaduto a livello di club. «Deluso da Luis Enrique? Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, ho apprezzato il fatto che sia stato diretto con me fin dai primi giorni di ritiro. Non pensavo di andar via la notte in cui abbiamo conquistato la Champions, più avanti mi ha spiegato la sua decisione e come vedeva il ruolo di portiere. Ognuno fa le sue scelte». Ancora: «Se il motivo è per il mio modo di giocare con i piedi ? Non lo so - ha aggiunto il portiere - e non mi interessa, dai 16 anni quando ho iniziato a giocare ho fatto tanti errori e sempre ci saranno ma ho sempre fatto anche grandi cose. E in ogni caso - ha rimarcato - ricevere l'affetto e il supporto di tutto l'ambiente del Psg, specie dei miei compagni, mi ha fatto capire cosa ho dato e lasciato ed è ciò che più conta. Oltre al calcio sono queste le cose che rimangono. A Parigi mi sono sentito a casa, ho vissuto 4 anni tutti belli, in particolare l'ultimo, forse il migliore della mia carriera. Non li dimenticherò mai».

Nuovo capitolo

In attesa di definire l'accordo con il City («ho chiesto io al presidente di firmare qui») Donnarumma si è sempre tenuto in forma: «Mi sono sempre allenato con il preparatore dei portieri del Psg, sto bene a livello mentale e fisico, voglioso di iniziare un nuovo percorso». Vale naturalmente per la rincorsa al Mondiale che la Nazionale è chiamata a fare dopo l'esonero di Spalletti e la pesante sconfitta in Norvegia a giugno: «Sento spesso mister Spalletti, sono contento del rapporto instaurato con lui. Spiace che qualcosa non sia andato - ha ammesso il capitano azzurro - ma non è stato solo per demeriti suoi, in campo siamo andati noi e dovevamo fare qualcosa in più. Con la Norvegia non abbiamo avuto la forza di rialzarci. Bisogna ritrovare questa forza italiana, tutti insieme, ci stiamo lavorando, l'obiettivo è fare gruppo, tornare a divertirci, essere umili, affamati, più sciolti in campo e sentire meno la pressione che alla fine qualcosa ti toglie». L'arrivo di Rino Gattuso può dare la scossa: «Ho già lavorato con lui al Milan, so che persona è e quel che può dare, sono felice di averlo ritrovato qui, ha iniziato alla grande, sta dando tutto e noi daremo tutto per riportare l'Italia in alto».

