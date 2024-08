Donna uccisa in auto, il marito confessa 

Roma . Un colpo di pistola al petto. Annarita Morelli, 72 anni, ha fatto appena in tempo a vedere il suo assassino e si è accasciata senza vita, sul sedile della sua auto, una Fiat Panda rossa vecchio modello. Lui, l’uomo che l’ha uccisa, sarebbe il marito – Domenico Ossoli, 73 anni, autista in pensione – che, erano le 9 di ieri mattina, dopo aver sparato è entrato in una tabaccheria poco distante, nel centro di Fonte Nuova, comune nella cintura nord-est di Roma. «Ho ucciso mia moglie», ha detto sedendosi a un tavolino. A quel punto il tabaccaio è uscito in strada e, sul sedile lato conducente, dentro la Panda parcheggiata davanti a un centro anziani, ha visto il corpo della donna. Inutile la chiamata al 118, e intanto sono arrivati i carabinieri. Domenico Ossoli li ha attesi dentro la tabaccheria e ha consegnato loro l’arma (legalmente detenuta per uso sportivo, lui era cacciatore).

La premeditazione

Portato in caserma, l’uomo ha detto che non voleva uccidere la moglie, bensì spararle alle gambe. Disposto il fermo, la Procura valuta la premeditazione: nell’auto di Annarita, lui aveva infatti nascosto un Gps per controllarne gli spostamenti. E ai tre figli più di una volta aveva detto: «Non le darò la separazione, piuttosto l’ammazzo». A Tor Lupara, frazione di Fonte Nuova dove vivevano Annarita e Domenico, e dove risiedono i loro tre figli, tutti sapevano che erano separati. Lo scorso marzo c’era stata la prima udienza, il marito le aveva chiesto di tornare a vivere insieme ma Annarita era stata irremovibile. Qualcuno ha raccontato che lui in realtà fosse ossessionato dal pensiero di doverle dare del denaro, e per questo l’avrebbe uccisa. Lei si stava ricostruendo una vita, faceva le pulizie in qualche abitazione e accudiva i nipotini per aiutare le nuore che lavorano fuori casa. È stata uccisa mentre usciva da una clinica veterinaria dove aveva ritirato dei farmaci per uno dei gatti della colonia felina che accudiva da qualche mese. Era appena risalita in auto, al posto di guida. Poco dopo Domenico Ossoli è entrato nella vicina tabaccheria con la pistola in mano. «Ho ucciso mia moglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA