Donna trovata morta nella sua casa sul lungomare 

Una donna di 66 anni è stata ritrovata priva di vita, ieri sera a Portoscuso, nella sua casa sul lungomare Colombo. Intorno alle 18 le forze dell’ordine hanno dovuto sfondare la porta dell’appartamento in cui la donna, un’ex insegnante che si era stabilita a Portoscuso da qualche anno, viveva da sola. Hanno fatto così la tragica scoperta: all’interno dell’abitazione è stato ritrovato il cadavere, il decesso della donna, avvenuto per cause naturali, risale a qualche giorno fa.

L’arrivo delle forze dell’ordine sul lungomare, di fronte al porticciolo turistico, ha destato l’attenzione di chi si trovava nella passeggiata della cittadina. Presto si è diffusa la notizia del tragico ritrovamento. (a. pa.)

