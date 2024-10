Donna trovata morta: l’autopsia non svela il mistero 

Nessun segno di violenza sulla ragazza di 32 anni trovata senza vita sabato mattina nella sua casa in via Spagna. Questa mattina il pm Marco Cocco, che indaga sul decesso, incaricherà un nuovo esperto per ulteriori accertamenti e per esaminare i tessuti prelevati ieri dalla ragazza nel corso dell’autopsia che non ha accertato le cause della morte.

A trovare la giovane sono stati i familiari che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 che non ha però potuto fare nulla. Poi l’intervento degli agenti del Commissariato di Quartu. La Polizia ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione di via Spagna e sentito i testimoni. Informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Marco Cocco ha disposto l’autopsia, eseguita ieri, che però non ha chiarito le ragioni del decesso. Da quanto si è appreso la vittima soffriva di alcune patologie.

La famiglia è assistita dal legale Gianfranco Piscitelli del foro di Bari. Ora gli accertamenti proseguiranno con la nomina di un consulente che esamini i tessuti prelevati così da chiarire, con esami di laboratorio, cosa possa aver causato la morte della donna.

RIPRODUZIONE RISERVATA