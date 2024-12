Donna travolta e uccisa,  salvi i figli sul passeggino 

Una passeggiata con i suoi due piccoli di poco più di un anno nel passeggino, accanto la nonna. Sono sulle strisce pedonali in viale Renato Serra, al semaforo con via Scarampo, in zona Portello, a Milano, in cui macchine e mezzi pesanti passano incessantemente e, lamentano i residenti, anche a forte velocità. La mamma attraversa la strada con il passeggino sulle strisce pedonali ed è ormai in mezzo alla carreggiata quando un Tir che sta svoltando a destra travolge Rocio Espinoza Romero, 34 anni, peruviana come il marito di due anni di più, di professione falegname che era al lavoro. Il camion pesante alcune tonnellate la trascina per almeno cinque metri, senza lasciarle scampo. L’autoarticolato non aggancia per miracolo il doppio passeggino con i bambini e non travolge la nonna, di 59 anni che sfuggono alla morte anche se saranno portati in ospedale per accertamenti. Il conducente fugge senza prestare soccorso. Sarà rintracciato un paio di ore dopo, ad Arluno, nel Milanese mentre lavorava in una cava ed è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dalla fuga. È risultato negativo all’alcol test e gli agenti della Polizia locale stanno attendendo gli esiti dei test tossicologici. Il mezzo risulta in regola con l'ordinanza che impone una particolare strumentazione per evitare il cosiddetto angolo cieco, ovvero quell’istante in cui il conducente di un mezzo pesante non si può avvedere se ha qualcuno a fianco mentre svolta. Un provvedimento deciso anche dopo l’investimento mortale di Cristina Scozia, travolta e uccisa da una betoniera nel 2023 mentre pedalava in sella alla sua bicicletta su una pista ciclabile nei pressi della biblioteca Sormani, in pieno centro.

RIPRODUZIONE RISERVATA