Donna tenta di uccidere la compagna e poi si suicida  

NAPOLI. Ha sparato alla donna alla quale era legata sentimentalmente e poi si è uccisa con la stessa arma, una pistola calibro 9 detenuta illegalmente detenuta. È successo mercoledì notte tra Volla e Napoli: Ilaria Capezzuto, 34 anni, poco dopo avere sparato alla testa di Daniela Strazzullo, 31 anni, ora ricoverata in condizioni estremamente critiche nell’ospedale del Mare del quartiere Ponticelli, si è sparata alla tempia. I carabinieri, accorsi dopo che alcuni testimoni hanno chiamato il 112, hanno trovato Daniela Strazzullo la 31enne seduta al posto di guida di una Renault Captur, ferma in una zona tra il quartiere Ponticelli di Napoli e il comune di Volla, gravemente ferita alla testa. A poca distanza, già nel territorio di Napoli, a terra c’era il cadavere di Ilaria Capezzuto, con accanto l’arma. Già i primi accertamenti hanno escluso che si trattasse di un agguato di malavita, facendo ipotizzare un tentato omicidio seguito da un suicidio per motivi sentimentali. Secondo quanto si è appreso Daniela Strazzullo è legata da stretti vincoli di parentela a un sospetto appartenente alla malavita della zona della Torretta. Dei suoi familiari avrebbero gestito un lido abusivo sul lungomare di Napoli e lei stessa, nell’estate 2022, fu protagonista di un’aggressione alle forze dell'ordine che le volevano impedire di vendere abusivamente bevande sulla spiaggia. Anche Ilaria Capezzuto, che lascia una figlia minorenne, era nota alle forze dell’ordine, per dei piccoli precedenti. Sull’accaduto sono al lavoro i carabinieri di Torre del Greco e di Torre Annunziata, coordinati dalle procure di Nola e di Napoli. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma di Capezzuto in vista dell'esame autoptico, della Renault a bordo della quale ha sparato a Daniela Strazzullo e della pistola.

RIPRODUZIONE RISERVATA