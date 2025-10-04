Donna sinti uccisa a Brescia, si cerca il consuocero 

Brescia. Le indagini sono estese a tutto il nord Italia. Si cerca il consuocero di Dolores Dori, la 44enne di origini sinti scaricata giovedì sera da un’auto davanti al Pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano, nel Bresciano. Aveva tre ferite d'arma da fuoco, tra addome e una gamba: è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, ma non è bastato per salvarle la vita.

Chi indaga ipotizza che sia stato proprio il consuocero, il padre del possibile futuro sposo della figlia 23enne, ad aver esploso i tre colpi di pistola all'interno di un campo nomadi di Lonato del Garda, sempre nel Bresciano, durante una lite tra due famiglie: da una parte appunto Dolores Dori e il marito, dall'altra la famiglia del 20enne con cui la figlia della vittima ha una relazione. La 44enne, giovedì, sarebbe arrivata dal Veneto, dove viveva con i parenti in un campo nomadi a Camponogara, in provincia di Venezia, non per parlare del matrimonio, ma per “riprendersi” la ragazza. Pare infatti che la giovane sia scappata di casa per seguire a Lonato del Garda il 20enne.

In queste ore è comunque spuntato un video: sui social, ventiquattro ore prima dell’omicidio, lo ha pubblicato il marito della donna uccisa. Dalle immagini si vede che ha una pistola in mano. Al suo fianco c’è il figlio minorenne che il giorno dopo assisterà alla sparatoria. «Riportami mia figlia – dice nel video l'uomo – o veniamo a prenderla». E poi una serie di minacce con l’arma puntata dritta all'obiettivo della telecamera. L’uomo aggiunge urlando: «Se hai la pazienza di combattere, ti distruggerò». Sarebbe stato proprio lui, a bordo di una Alfa Stelvio con targa finta, a scaricare la moglie in fin di vita davanti all'ospedale. Il video è finito nel fascicolo dell’inchiesta. Per gli inquirenti si è trattato di una faida tra famiglie sinti. Per la 23enne il padre aveva combinato un matrimonio, a cui la ragazza si era opposta. Dopo l’omicidio della madre la giovane è ritornata a casa. Del fidanzato e dei suoi genitori, invece, si è persa ogni traccia.

