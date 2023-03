Donna segregata, il compagno resta in carcere 

«Non mi aspettavo la denuncia da parte della mia compagna». Sono le poche parole pronunciate in carcere da Salvatore Deriu, arrestato dalla Polizia per aver segregato e sottoposto a vessazioni per tanto tempo la sua compagna, in una casa all’interno di un’azienda agricola, a Tanca 'e Sena, poco distante dall’impianto di incenerimento dei rifiuti, a Macomer. Ieri mattina la convalida dell’arresto. Deriu rimane in carcere a Massama. È stata infatti respinta la richiesta dell’avvocato difensore, Katy Culeddu Dore, che voleva il suo assistito agli arresti domiciliari, per esigenze lavorative nell’azienda agricola dove è avvenuto il fattaccio.

Per il giudice, invece, non ci sono le condizioni e ha deciso di mantenere in carcere il pastore fantino. L’uomo non ha voluto fare dichiarazioni e, come ha voluto trasmettere al suo avvocato, non si aspettava la denuncia da parte della compagna. La donna, vittima delle violenze, assistita dall’avvocato Luciano Rubattu, si trova al sicuro in una casa famiglia protetta, dove cerca di dimenticare, con l’aiuto di una psicologa, la terribile esperienza vissuta in quel casolare. A Macomer e nei paesi dei dintorni non si parla d’altro. In pochi conoscono la vittima e la sua vita travagliata, ma sono in tanti a conoscere Deriu, originario di Usini, che conviveva con la sua vittima da quattro anni. Nell’azienda agricola di Tossilo l’uomo si occupava soprattutto della scuderia e dell’allevamento dei cavalli, sua grande passione. (f. o.)

