Donna segregata  dal compagno: liberata dalla Polizia 

In quella casa a Tanca ‘e Sena, a un tiro di schioppo dall’inceneritore dei rifiuti, gli agenti del commissariato di Macomer, comunque abituati a scene difficili, quando sono intervenuti si sono trovati di fronte a una situazione raccapricciante. Nella piccola abitazione, che fa parte di un’azienda agricola, poco distante dall’impianto di trattamento dei rifiuti di Tossilo, hanno sentito i lamenti flebili di una donna, originaria di un paese vicino. Sarebbe stata costretta, chissà per quanto tempo, a subire inaudite violenze, quasi al limite dell’umano, segregata e sottoposta dal convivente (Salvatore Deriu, 48 anni, originario di Usini, da qualche anno a Macomer), a vessazioni fisiche e psicologiche.

L’intervento

Gli agenti, coordinati dal dirigente Federico Farris, sono intervenuti dopo essere stati informati dal Consultorio familiare, dove era arrivata una segnalazione di un’amica della vittima. Gli agenti hanno trovato la porta chiusa a chiave dall’esterno e le finestre blindate con un robusto fil di ferro. Dagli infissi, tra l’altro, erano state asportate le maniglie. Un’autentica prigione. La donna poteva uscire solo con il suo aguzzino, a fare la spesa o andare a comprare medicinali in farmacia. Sempre sotto stretta sorveglianza. Quando lui si allontanava dalla casa, lei veniva segregata. Fino al giorno della liberazione, avvenuta proprio l’8 marzo. Gli agenti hanno subito rintracciato l’uomo, convivente della donna, che ha aperto la porta. Poco dopo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Massama. Stamattina ci sarà la convalida dell’arresto.

Sgomento

Una vicenda che ha creato sgomento ovunque. «Non ho parole di fronte a queste gravissime azioni, dove viene meno il rispetto delle donne e della loro libertà - dice la vice sindaca, Rossana Ledda, assessore ai Servizi sociali - grazie alle segnalazioni ricevute, si è riusciti a salvare una donna. Ringrazio il consultorio, i servizi sociali e la Polizia, che hanno potuto evitare che questa brutta storia degenerasse in tragedia». Lorena Urrai, consigliera di parità della Provincia di Nuoro, aggiunge: «Provo solo sgomento. Si scopre che i diritti della persona vengono violati con una forma di violenza estrema. A livello sociale, ancora una volta scopriamo, nonostante tutto, che succedono cose estreme e dove la vittima è sempre una donna».

Luisanna Porcu, responsabile del centro antiviolenza Onda Rosa di Nuoro, non ha parole per definire quanto è accaduto. «La violenza non ha confini. C’è stata la segregazione totale. Cosa è accaduto dietro quelle quattro mura? Quali privazioni ha subito questa donna, oltre alla violenza? Ancora una volta assistiamo a cose gravissime, con l’uomo violento che punisce la donna perché non si comporta come lui vorrebbe». Una situazione che crea difficoltà anche tra chi ha il compito di difendere l’aguzzino, anche se l’avvocato Katy Culeddu Dore preferisce non commentare quanto è accaduto. La donna, assistita dall’avvocato Luciano Rubattu, conviveva con il suo compagno da quattro anni: ieri ha incontrato una psicologa, quindi è stata affidata a una casa famiglia. Lui, invece, da l’altro ieri è in carcere, a Massama. Oggi c’è la convalida dell’arresto. Recentemente, attraverso l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, l’uomo era stato indicato ai Servizi sociali del Comune, per essere inserito, come pregiudicato, alla Messa alla Prova, in lavori socialmente utili. Un progetto che, sicuramente, non potrà essere attuato.

