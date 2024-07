Donna scomparsa  a San Sperate: arrestato il marito 

Era sparita nel nulla a fine maggio, lasciando il lavoro senza dire nulla ai titolari e alle colleghe, dimettendosi di punto in bianco da casa, con una procedura telematica a distanza. Poi il telefono di Francesca Deidda, 42 anni di San Sperate, aveva continuato a inviare messaggi per qualche giorno, sia ai familiari sia a quelle ragazze con cui aveva diviso la scrivania di un call center di una società finanziaria, tutte preoccupate per non averla più sentita. Venerdì scorso, in gran segreto e dopo oltre un mese di indagini, il sostituto procuratore Marco Cocco ha ordinato ai carabinieri di fermare il marito, Igor Sollai, 43 anni: è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ieri mattina la gip Ermengarda Ferrarese ha convalidato gli atti e disposto la custodia cautelare in carcere.

La ricostruzione

A condurre le indagini su quello che, almeno per gli inquirenti, sembra essere l’ennesimo femminicidio commesso nell’Isola, sono i militari della Compagnia di Iglesias che hanno lavorato in silenzio, a partire dal 30 maggio quando il fratello di Francesca Deidda ha presentato una denuncia di scomparsa. Da subito gli investigatori avevano escluso l’ipotesi del suicidio e dell’allontanamento volontario, anche perché proprio colleghe e familiari avevano già raccontato dei strani messaggi ricevuti, senza però mai sentire la sua voce.

Il messaggio esca

Ma dopo quelle improvvise dimissioni a distanza, presentate dal sistema informatico dell’Inps, le colleghe del call center le avrebbero inviato una serie di messaggi su Whatsapp, ottenendo però risposte evasive e poco convincenti. Una delle amiche, insospettita, dopo aver chiesto per l’ennesima volta come stesse, avrebbe aggiunto che anche un’altra di loro aveva deciso di licenziarsi. Ma dicendoglielo, avrebbe indicato un nome di fantasia. «Mi spiace, come mai?», sarebbe stata la replica, incurante di quel nome inventato. Da qui i sospetti e le paure delle colleghe, poi riferite ai familiari.

Le indagini

Nel corso delle indagini dei carabinieri i militari hanno anche effettuato accertamenti tecnici, riscontrando che il telefono della donna si sarebbe accesso e spento pressoché in concomitanza con gli spostamenti di Igor Sollai, autotrasportatore che di professione fa consegne in zona industriale. Riscontri tecnici che non combaciavano con quanto raccontato dal 43enne, così che alla fine si sarebbero tramutati nei gravi indizi di colpevolezza contestati dal pubblico ministero. Dopo il fermo, l’indagato – difeso dagli avvocati Laura Pirarba e Carlo Demurtas – si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al magistrato. Attraverso il suoi legali l’autotrasportatore si dichiara estraneo ai fatti contestati, chiarendo che la moglie si sarebbe allontanata per riflettere. Una scelta, quella del silenzio, confermata anche ieri davanti al Gip Ferrarese che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’ordinanza cautelare

Il fermo si sarebbe reso necessario per il pericolo di fuga: l’indagato avrebbe dei parenti in Olanda e, secondo gli investigatori, ci sarebbe stato il rischio concreto che volesse spostarsi fuori dalla Sardegna. I militari starebbero anche lavorando sul presunto movente dell’omicidio: all’origine ci potrebbe essere il fatto che l’indagato avrebbe da tempo iniziato un’altra frequentazione. All’origine del delitto ci sarebbe stato il timore di perdere il bene più prezioso che possedeva, ovvero la casa in via Monastir a San Sperate, ora sotto sequestro, cointestata con la moglie. Già da settimane i carabinieri stanno cercando il corpo di Francesca Deidda, ma nelle prossime ore – sequestrato anche il telefono e gli strumenti informatici del marito – scatterà una vasta operazione con anche ausilio dei Cacciatori di Sardegna e dei cani molecolari.

