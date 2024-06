Donna sbaglia manovra in auto e distrugge la vetrata del market 

È successo tutto in pochi attimi. L’auto in moto, le vetrate distrutte, un pedone che si salva per un pelo. Paura in via Brigata Sassari dove una donna di nazionalità ucraina, per cause ancora da accertare, non si sa se mentre parcheggiava o mentre cercava di uscire dal parcheggio, è andata a finire contro la vetrata dell’ipermercato distruggendola. Una passante con una bimba è riuscita a bloccarsi appena in tempo prima che le ruote la travolgessero.

«È stata una scena che non dimenticherò», racconta il titolare dell’edicola Yuri Santus, «ero all’interno della mia attività quando ho sentito rumore come di un’auto che accelerava bruscamente e vetri in frantumi. Mi sono spaventato tantissimo perché nello stesso tempo ho visto questa donna che si è fermata di colpo, un centimetro in più e sarebbe stata travolta».

Cosa sia successo non sa spigarselo nemmeno lui: «Secondo me però la donna che si trovava a bordo dell’auto stava uscendo dal parcheggio e anziché mettere la retromarcia, magari distratta, ha messo la prima ed è finita sopra il marciapiede. Ma tutto può essere».

Saranno adesso le indagini degli agenti della Polizia locale giunti sul posto, a stabilire cosa sia successo esattamente. Di certo è che poteva finire molto male. La zona è infatti trafficatissima di pedoni a tutte le ore, che transitano soprattutto nel marciapiede davanti al supermercato.

