Donna picchiata e segregata in balcone 

Sono accusati di aver pesantemente maltrattato una parente che viveva con loro, confinandola per ore nel balcone e sottoponendola ad ogni tipo di vessazione. Una coppia di 60enni di Quartucciu dovrà comparire il 15 ottobre davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale che deciderà se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura al termine delle indagini. L’inchiesta è nata dopo una denuncia di una vicina di casa che ha filmato quanto accadeva alla vittima e ha consegnato il materiale ai carabinieri.

Le contestazioni

I fatti, stando alle imputazioni formulate dal pubblico ministero Gilberto Ganassi, risalirebbero allo scorso anno. Tra il 6 aprile e il 15 maggio 2024, i coniugi averebbero maltrattato la loro parente, affetta da una grave insufficienza mentale, costringendola a restare per ore sul balcone dell’abitazione, vietandole di rientrare in casa e picchiandola con un bastone quando provava ad avvicinarsi alla porta-finestra. La vittima sarebbe stata anche spintonata e allontanata con forza, anche tirandole i capelli o spruzzandole del liquido in viso, per impedirle di rincasare.

La denuncia

A far cessare le presunte vessazioni sarebbe stata una vicina di casa che, visto quanto accadeva nel balcone della casa accanto, ha deciso di riprendere col telefonino le presunte violenze e i maltrattamenti, chiamando i carabinieri e consegnando poi tutti il materiale video agli investigatori. Proprio quelle riprese effettuate dalla vicina per diversi giorni avrebbero convinto il pm Ganassi a chiedere il rinvio a giudizio per i due coniugi, contestando l’abitualità dei maltrattamenti che avrebbero causato una grande sofferenza nella parente. La donna è stata così soccorsa e trasferita in una comunità protetta, mentre l’amministratore di sostegno che la tutela ha nominato per difenderla l’avvocato Pierandrea Setzu che si costituirà parte civile in udienza preliminare.

L’udienza

Il 15 ottobre i due sessatenni dovranno comparire davanti al Gup del Tribunale, Luca Melis, che deciderà se il quadro di elementi raccolti dalla Procura sia sufficiente per celebrare un processo. Entrambi gli indagati sono difesi dall’avvocato Fabrizio Rubiu che, in udienza preliminare, potrebbe pure decidere di formulare richieste di rito alternativo o andare a dibattimento. Entrambi (il giornale non riporta l’identità per non rendere riconoscibile la vittima) rischiano una condanna da 3 a 7 anni, ma c’è anche la possibilità che la pena venga aumentata della metà a causa proprio delle difficoltà e delle condizioni di salute della donna che sarebbe stata maltrattata.

