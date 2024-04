Donna perseguitata: la disperata fuga prima dello schianto  

«Aiutatemi, mi sta inseguendo, fate qualcosa. La sua auto mi viene addosso». Amanda Gallus ha chiesto disperatamente aiuto al telefono fino al terribile impatto sulla statale 126 tra la sua auto e quella dell’uomo che qualche ora prima aveva denunciato per stalking. Dopo l’arresto del 53enne di Carbonia Alessio Zonza, compiuto dalla Polizia di Stato per tentato omicidio, atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento, emergono i drammatici dettagli dell’incubo vissuto dalla quarantacinquenne di Carbonia sopravvissuta miracolosamente a quello che, ora dopo ora, appare sempre più un tentativo di femminicidio e sempre meno un incidente casuale.

L’incidente

Non ci sarebbe, infatti, proprio nulla di casuale sul fatto che i due percorressero la stessa strada alla stessa ora. Quando la Ford Fiesta della donna e l’Alfa 147 si sono scontrate la donna era al telefono con il Centro operativo telecomunicazione del Commissariato di Carbonia. Finito il turno nel centro commerciale cittadino dove lavora da tempo, stava facendo rientro a casa quando si era accorta di essere seguita e ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Chi la seguiva non era un estraneo ma la guardia giurata che, invaghitasi di lei, da quasi due anni le stava rendendo la vita impossibile al punto che tempo fa si era rivolta ai carabinieri per denunciarlo per atti persecutori. I militari si erano occupati immediatamente del caso e la vicenda era finita davanti a un giudice che aveva disposto per Zonza il divieto ad avvicinare la donna e i luoghi da lei frequentati. Il fatto che da quel momento i carabinieri monitorassero con attenzione la faccenda, non avrebbe convinto Zonza a cambiare atteggiamento e, infatti, proprio due giorni fa, qualche ora prima dell’incidente, Amanda Gallus si era ripresentata in caserma: era preoccupata e aveva denunciato di aver ricevuto nuove molestie e minacce. È comprensibile dunque lo spavento che può aver provato quando, mentre era alla guida della sua auto, si è accorta della presenza dell’uomo nel suo stesso percorso. Ha allertato il compagno, i parenti e il numero unico 112. La sua richiesta d’aiuto è stata raccolta dal Commissariato i cui operatori sono sempre rimasti al telefono con lei per rassicurarla, dopo aver inviato una pattuglia in via Nazionale (così si chiama il tratto della 126 che passa in città).

Lo scontro

Sono stati momenti concitati ai quali avrebbero assistito anche delle persone che si trovavano in via Nazionale: una sorta di inseguimento con l’auto dell’uomo che, superata la rotonda a grande velocità cambia direzione per andare incontro all’auto della donna. Al telefono le urla disperate: «Aiuto, mi sta venendo addosso». Poi lo schianto, sentito in diretta dagli operatori rimasti impotenti.I soccorsi sono stati praticamente immediati: sul posto sono arrivati i parenti della donna, gli investigatori della squadra mobile insieme ai poliziotti della sezione anticrimine del Commissariato di Carbonia. La donna era ferita, incastrata tra le lamiere della sua auto e per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Anche Alessio Zonza era ferito ma gli agenti avrebbero notato un dettaglio sconvolgente: stava cercando di nascondere un martello sotto il tappetino davanti al sedile. Perché lo portava con sè? Trasportato in ospedale a seguito delle ferite riportate, è stato arrestato con l’ipotesi di reato di tentato omicidio, stalking e violazione della misura del divieto di avvicinamento. È difeso dall’avvocato Emilio Mameli con il quale non ha ancora parlato dell’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA