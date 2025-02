Donna morta nell’alluvione, tutti assolti 

«Assolti, perché il fatto non sussiste». Si è chiuso così, a oltre sei anni dalla tragedia, il processo per l’alluvione di Assemini del 10 ottobre 2018, costata la vita a Tamara Maccario, 44 anni, travolta dall’ondata di piena di un torrente mentre si trovava in auto col marito e le tre figlie. Ieri mattina, la giudice del Tribunale di Cagliari, Alessandra Tedde, ha fatto cadere l’accusa di omicidio colposo nei confronti di Gianluca di Gioia, all’epoca dei fatti assessore alla Protezione civile del Comune di Assemini, Mauro Moledda e Alessandro Bocchini, responsabili della Protezione civile comunale rispettivamente fino al 2017 e sino alla data dell'alluvione.

Formula piena

La formula scelta dal Tribunale per assolvere gli imputati è quella più ampia possibile. Al termine del dibattimento il pm Rossana Allieri aveva chiesto per tutti la condanna a un anno di reclusione. Il tribunale ha accolto integralmente, dunque, le posizioni degli avvocati difensori Antonio Incerpi, Hiram Cossu, Emma Marceddu e Franco Pilia. Le difese, sin da subito, avevano contestato la ricostruzione della Procura e del Nucleo investigativo del Corpo Forestale, ritenendo che l’ex assessore e i due tecnici della protezione civile cittadina avessero responsabilità nella disgrazia costata la vita alla donna.

La tragedia

La famiglia della donna, che viveva accanto a un canale, stava fuggendo dal violentissimo temporale che aveva colpito la zona, ma l’auto è stata travolta da un’ondata di piena di un torrente e trascinata via dalla furia dell’acqua. Il marito e le tre figlie erano riusciti ad uscire dall’abitacolo, aggrappandosi ad alcuni alberi mentre tutto lì attorno veniva sommerso dall’alluvione. Per la 44enne, invece, non c’è stato nulla da fare: i sommozzatori hanno poi recuperato l’utilitaria a chilometri di distanza con all’interno il corpo senza vita di Tamara Maccario.

Le contestazioni

L’accusa ha sostenuto che in tutta la zona di Sa Traia, ad Assemini, non ci fossero cartelli che avvertivano della possibilità di un’alluvione e che sarebbero mancate anche indicazioni simili anche in prossimità del ponte sul Rio Giacu Meloni, nonostante l’alto rischio esondazione. Non solo. Per la pm Allieri – e per l’avvocato Marcello Serra, parte civile per i familiari della vittima – la popolazione che abitava da quelle parti (una cinquantina di persone) non sarebbe stata nemmeno avvertita dei pericoli. La sentenza ha chiarito ieri che l’ex assessore e i tecnici non hanno colpe. Il marito e i figli si salvarono miracolosamente uscendo dall’auto ormai sommersa e aggrappandosi a delle piante.

