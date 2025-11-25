Donna morta, medico indagato 

C’è un medico indagato per omicidio colposo per la morte di Maria Antonietta Barca, deceduta lo scorso 19 novembre, il giorno dopo le dimissioni dall’ospedale di Lanusei dove si era recata per accertamenti. La donna, che aveva 82 anni, si era sottoposta a controlli perché non si sentiva bene, ma è stata rimandata a casa e ventiquattro ore dopo, mentre si trovava a casa dei figli a Baunei, ha cessato di vivere a causa di un malore improvviso. L’autorità giudiziaria, su richiesta del medico di Medicina legale dell’Asl Ogliastra, ha sequestrato la salma e iscritto sul registro degli indagati il medico che ha firmato le dimissioni. «Un atto dovuto», precisa la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte.

L’autopsia

La posizione del medico che ha visitato la pensionata, originaria di Baunei ma residente a Cardedu dove abitava insieme al marito, già comandante della stazione dei carabinieri del paese, è al vaglio degli inquirenti. La Procura ha iscritto il professionista nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo, un atto dovuto per consentire il pieno svolgimento degli accertamenti e la partecipazione a tutte le attività peritali. Saranno ora valutati la visita effettuata, la diagnosi formulata e le scelte cliniche adottate. Venerdì, il magistrato inquirente conferirà l’incarico di effettuare l’autopsia all’anatomopatologa Michela Laurenzo. L’esame autoptico farà chiarezza sulle cause della morte della signora, il cui funerale era già stata fissato per venerdì scorso, ma l’intervento dell’autorità giudiziaria ha congelato tutto rinviando il rito a data da destinarsi.

La vicenda

Il giorno prima del decesso, la donna si era fatta visitare in ospedale. Le cause della morte non hanno convinto il medico di Medicina legale che ha informato la Procura chiedendo accertamenti. La sequenza degli eventi è ora oggetto di un’accurata ricostruzione da parte degli inquirenti. La pensionata è stata male a Baunei e per soccorrerla la centrale operativa del 118 di Sassari aveva pure allertato l’elicottero dell’Areus. Tutto inutile: il malore è stato fulminante. Le risultanze preliminari dell’accertamento medico-legale costituiranno la base per ricostruire le ultime ore di vita di Maria Antonietta Barca.

