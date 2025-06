Donna morta in casa, dramma della solitudine 

Una donna di 60 anni, originaria di Guspini, è stata trovata morta ieri pomeriggio nel suo appartamento in via Corte d’Appello. Nessun mistero: il medico legale ha stabilito che il decesso è avvenuto per cause naturali. Un dramma della solitudine, dunque.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i vicini. Non vedevano la sessantenne da almeno dieci giorni. Strano, troppo strano. Così si sono preoccupati e hanno chiamato i carabinieri, che a loro volta hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Forzato il portone d’ingresso della casa, la macabra scoperta: il cadavere della donna era riverso sul letto. Nessun segno di violenza, né di effrazione. Per maggiore sicurezza i militari hanno chiesto l’intervento di un medico necroscopo che ha effettuato l’ispezione cadaverica e il sopralluogo, senza riscontrare elementi tali da far ipotizzare l’intervento di terzi.a salma è stata consegnata ai familiari.

