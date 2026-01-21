VaiOnline
Via Trieste.
22 gennaio 2026 alle 00:29

Donna investita: tante fratture ma fuori pericolo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una donna di ottant’anni è stata investita ieri mattina dopo le 10, mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, sbucando improvvisamente dietro ad alcune auto parcheggiate in via Trieste, a Nuoro. L’incidente proprio davanti alla casa protetta che si trova dall’altra parte del marciapiede, subito dopo una curva. La donna, forse, stava andando a leggere i necrologi affissi sul muro dall’altra parte della via e, distratta, non ha visto nemmeno arrivare il veicolo (un furgoncino) che procedeva a velocità moderata.

L’anziana è stata centrata in pieno dall’automobile che si è bloccata immediatamente, ed è caduta violentemente a terra sbattendo la testa. Soccorsa dal personale dell’ambulanza del 118, intervenuto sul posto, la donna ha perso sangue ed è stata trasportata in ospedale con diverse fratture. Al momento dell’impatto la pensionata era cosciente, ma le è stato assegnato un codice rosso per la dinamica dell’incidente e per l’età. Fortunatamente dopo le prime visite, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica. Alla guida dell’auto un uomo di 65 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Addio Harry, l’Isola conta i danni

Blocco della 195, traffico nel caos: Sos dei sindaci. Oggi riaprono le scuole 
L’emergenza

Contraddizione Sardegna: temporali e acqua in mare

Fonte di Su Gologone sommersa, Cedrino gonfio e Maccheronis scarica 450 metri cubi al secondo 
Gianfranco Locci
L’emergenza

I conti della tempesta: Capoterra in ginocchio

Un milione di euro la prima stima dei danni nel litorale La presidente Todde: «Ristori, interverremo al più presto» 
Piera Serusi
L’emergenza

Lavoratori “differenti”, è polemica

I sindacati: perché il settore pubblico a casa e il privato in ordine sparso? 
Cristina Cossu
Le storie.

«Noi rider in strada con l’allerta rossa, ma l’app era chiusa»

Matteo Cabras RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

«Al Poetto è stato un piccolo tsunami»

Il ciclone ha devastato stabilimenti e chioschi. Allagate case e strade 
Riccardo Spignesi
Giustizia

«Riforma, a sinistra c’è chi dice sì»

Nordio divide l’opposizione, ma scoppia il caso del software spia nelle Procure 
delitto di Anguillara

Il marito crolla: «Ho ucciso Federica»

Al Gip avrebbe detto di averlo fatto per non perdere l’affidamento del figlio 