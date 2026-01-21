Donna investita: tante fratture ma fuori pericolo 

Una donna di ottant’anni è stata investita ieri mattina dopo le 10, mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, sbucando improvvisamente dietro ad alcune auto parcheggiate in via Trieste, a Nuoro. L’incidente proprio davanti alla casa protetta che si trova dall’altra parte del marciapiede, subito dopo una curva. La donna, forse, stava andando a leggere i necrologi affissi sul muro dall’altra parte della via e, distratta, non ha visto nemmeno arrivare il veicolo (un furgoncino) che procedeva a velocità moderata.

L’anziana è stata centrata in pieno dall’automobile che si è bloccata immediatamente, ed è caduta violentemente a terra sbattendo la testa. Soccorsa dal personale dell’ambulanza del 118, intervenuto sul posto, la donna ha perso sangue ed è stata trasportata in ospedale con diverse fratture. Al momento dell’impatto la pensionata era cosciente, ma le è stato assegnato un codice rosso per la dinamica dell’incidente e per l’età. Fortunatamente dopo le prime visite, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica. Alla guida dell’auto un uomo di 65 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA