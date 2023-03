Donna investita sulle strisce, non è grave 

Ancora un investimento in città. Questa volta sulle strisce pedonali di piazza Italia. Vittima una cinquantenne che alle 18.30 di ieri è stata travolta da una Opel Corsa mentre attraversava. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto la polizia municipale. Lunedì, un’anziana, Angelina Taras, era stata travolta e uccisa sulle strisce pedonali di viale Repubblica.

L’ultimo investimento mentre era in corso un incontro sulla mobilità convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi, a cui hanno partecipato gli assessori regionali ai Lavori pubblici e ai Trasporti, il Commissario della Provincia e il sindaco di Nuoro, il responsabile regionale Anas e il comandante della Polstrada di Nuoro.

Il vertice per fare il punto sulle strade del Nuorese in vista dell’estate. Sotto la lente di ingrandimento le condizioni della 131 e della 131 dcn, della 389 e della 129. «Fondamentale che le arterie, statali, provinciali e comunali - he detto Dionisi - siano mantenute su standard qualitativi tali da non esasperare il numero e la gravità degli incidenti, evitare che la cantieristica non gravi sulla libertà di circolazione. Ognuno ha specifici doveri e a ciò sono legate specifiche responsabilità, penali, civili ed erariali, a cui nessuno di noi può sottrarsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA