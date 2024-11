Donna investita sulle strisce, 74 pedoni vittime di incidenti 

Paura sulle strisce. Altro episodio in città, ieri in via Rockfeller, di un pedone travolto mentre attraversa sui passaggi dedicati. Stavolta ha avuto la peggio una 46enne che, facendo jogging, ha deciso di raggiungere l’altro marciapiede, dove si trova l’Inps. Una autovettura si è fermata per lasciarla passare, il conducente della successiva invece, forse abbagliato dal sole, ha continuato la marcia investendo la donna e sbalzandola per due metri. La signora ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata dal 118 in codice rosso al Santissima Annunziata.

L’episodio rientrerà nelle statistiche redatte dalla polizia locale sugli incidenti a Sassari, Municipale che sempre ieri ha diffuso i dati sulle persone multate perché usavano il cellulare alla guida. Sono 705, sorprese con il telefonino dal 1° gennaio al 10 novembre, il 30 % in più rispetto a tutto il 2023. E la distrazione in generale rappresenta il 91% delle cause degli scontri tra autovetture sulle strade sassaresi. Ma anche i pedoni, talvolta, fanno la loro parte in senso negativo camminando con il cellulare in mezzo alle macchine, e 18 di loro hanno ricevuto le sanzioni del caso. Per i conducenti il prezzo da pagare varia dai 165 ai 660 euro oltre ai 5 punti tolti dalla patente e la sospensione della stessa da uno a tre mesi. La Locale è intervenuta poi, fino a due settimane fa, per 1228 incidenti, di cui 606 con lesioni, 3 mortali e uno, rilevato dai carabinieri, in cui sono morte tre persone mentre sono state 74 quelle investite. Nel 2023 il rendiconto di tutto l’anno annotava 1330 incidenti.

