Donna investita, polemiche sulla sicurezza 

Restano gravissime le condizioni di Maria Luisa Tronci, 64 anni, la donna investita da un’automobilista nel centro storico di Sestu, proprio sulle strisce pedonali, in via Parrocchia. Qui il limite, come indica un cartello, è di trenta chilometri orari. La dinamica dell’incidente è da accertare, ma non sembra che venga rispettato da quasi nessuno.

Paura

«Qui corrono come in Formula Uno», dice Yanet Sanchez, che lavora nella tabaccheria Ferru, ma poi precisa: «non ho visto l’incidente, non posso giudicare. Ma qui ne succedono tanti. Penso che le strisce siano in posizione pericolosa, subito dopo la curva. Servirebbe spostarle, o mettere uno specchio per far vedere meglio il punto, oppure un attraversamento rialzato». Nell’incrocio il traffico di chi viene da via Roma e di chi viene da san Gemiliano s’incontra in via Parrocchia. In mezzo ecco le strisce, decisamente sbiadite, tra il bar tabacchi dov’è stato costruito recentemente un marciapiede, e la biblioteca comunale, che invece non ce l’ha. Daniele Melis racconta: «Ho sentito il colpo e sono corso. In base al codice le strisce pedonali non dovrebbero essere qua, ma più avanti. E anche il cartello di divieto di transito in via san Gemiliano dovrebbe stare più indietro, sotto quello dell’obbligo di svolta in via Parrocchia. Chi abita qua di solito rallenta, ma non tutti lo fanno». Daniele Melis fa notare anche che «poco lontano c’è la scuola, e i genitori si fermano in mezzo all’incrocio o sulle strisce».

I controlli

A effettuare i rilievi dopo l’incidente sono stati i Carabinieri, però è comunque la Polizia Locale ad avere maggiore competenza sul problema del traffico: «Va sempre ricordato che qui il limite è di trenta», afferma deciso il maggiore Giorgio Desogus, «purtroppo con l’autovelox in giro per Sestu facciamo sempre troppe multe. Rispettare i limiti riduce i rischi». Ma c’è dell’altro: «Puntiamo a lavorare con il Comune per far mettere attraversamenti rialzati, come via Cagliari, e ci vorrebbe anche un nuovo passaggio pedonale a fianco della biblioteca. È già partito uno studio per rendere più fluida la circolazione stradale, in collaborazione con l’Università di Cagliari. In alcune vie si potrebbe cambiare il senso di marcia». Sulla stessa linea l’assessore ai trasporti e lavori pubblici Emanuele Meloni: «In accordo con il comandante dei vigili urbani e con l’assessore alla viabilità Massimiliano Bullita verificheremo nell’immediato la possibilità di aumentare la sicurezza stradale».

